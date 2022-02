Nuxt Google Maps Module

A NuxtJS module to import Google maps script

Table of Contents

Requirements

npm

NuxtJS

NodeJS

Install

$ npm install --save nuxt-google-maps-module

Getting Started

Add nuxt-google-maps-module to modules section of nuxt.config.js .

{ modules : [ 'nuxt-google-maps-module' , [ 'nuxt-google-maps-module' , { key : 'GOOGLE MAPS KEY' , }], ] }

or even

{ modules : [ 'nuxt-google-maps-module' , ], maps : { key : 'GOOGLE MAPS KEY' , }, }

Usage

Once configured in nuxt.config.js , you can use it in your components like:

{ ... mounted() { const autocomplete = new this .$google.maps.places.Autocomplete(inputElement, { types : [ 'geocode' ], }, ); }, ... }

License

MIT License