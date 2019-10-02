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numeralize-ru

by Pete Anøther
1.0.1 (see all)

Russian numerals

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
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Popularity

Downloads/wk

1.3K

GitHub Stars

49

Maintenance

Last Commit

2yrs ago

Contributors

2

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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numeralize-ru

Написание числительных на русском языке с учётом пола и падежа.

Установка

npm install --save numeralize-ru

API

numeralize(number, [gender, [kase, [animate]]])

Возвращает числительное, соответствующее числу

  • number — число, для которого надо записать числительное;
  • gender — пол:
    • numeralize.GENDER_MASCULINE — мужской (по умолчанию);
    • numeralize.GENDER_FEMININE — женский;
    • numeralize.GENDER_NEUTER — средний;
  • kase — падеж (case является ключевым словом, поэтому не может быть использован в качестве имени переменной):
    • numeralize.CASE_NOMINATIVE — именительный (по умолчанию);
    • numeralize.CASE_GENITIVE — родительный;
    • numeralize.CASE_DATIVE — дательный;
    • numeralize.CASE_ACCUSATIVE — винительный;
    • numeralize.CASE_INSTRUMENTAL — творительный;
    • numeralize.CASE_PREPOSITIONAL — предложный;
  • animate — являются ли перечисляемые предметы одушевлёнными (влияет на форму винительного падежа некоторых числительных)
const numeralize = require('numeralize-ru');

numeralize(5122981121);
// мужской род, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать один'

numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_FEMININE);
// женский род, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать одна'

numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_NEUTER);
// средний род, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать одно'

numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_NOMINATIVE);
// мужской род, именительный падеж, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать один'

numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_GENITIVE);
// мужской род, родительный падеж, 'пяти миллиардов ста двадцати двух миллионов девятисот восьмидесяти одной тысячи ста двадцати одного'

numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_DATIVE);
// мужской род, дательный падеж, 'пяти миллиардам ста двадцати двум миллионам девятистам восьмидесяти одной тысяче ста двадцати одному'

numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_ACCUSATIVE);
// мужской род, винительный падеж, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одну тысячу сто двадцать один'

numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_ACCUSATIVE, true);
// мужской род, винительный падеж, одушевлённые предметы, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одну тысячу сто двадцать одного'

numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_INSTRUMENTAL);
// мужской род, творительный падеж, 'пятью миллиардами ста двадцатью двумя миллионами девятьюстами восемьюдесятью одной тысячей ста двадцатью одним'

numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_PREPOSITIONAL);
// мужской род, творительный падеж, 'пяти миллиардах ста двадцати двух миллионах девятистах восьмидесяти одной тысяче ста двадцати одном'

numeralize.pluralize(count, one, two, five)

Выбирает нужную форму существительного в зависимости от количества.

  • count — количество
  • one — форма существительного для одного предмета, например, рубль;
  • two — форма существительного для двух предметов, например, рубля;
  • five — форма существительного для пяти предметов, например, рублей;
const pluralize = require('numeralize-ru').pluralize;

pluralize(0, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рублей'

pluralize(1, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рубль'

pluralize(2, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рубля'

pluralize(5, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рублей'

pluralize(11, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рублей'

pluralize(21, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рубль'

pluralize(22, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рубля'

Roadmap

  • Порядковые числительные (ordinal numerals): первый, вторым, третьими и т.д.
  • Собирательные числительные (collective numerals): трое, четверых, пятерыми и т.д.
  • Особые формы единственного и множественного числа: одни сутки, два дня, пять суток и т.д.

См.также

  • Подробно о склонении числительных в русском языке с примерами: http://numeralonline.ru/

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