Написание числительных на русском языке с учётом пола и падежа.
npm install --save numeralize-ru
numeralize(number, [gender, [kase, [animate]]])
Возвращает числительное, соответствующее числу
number — число, для которого надо записать числительное;
gender — пол:
numeralize.GENDER_MASCULINE — мужской (по умолчанию);
numeralize.GENDER_FEMININE — женский;
numeralize.GENDER_NEUTER — средний;
kase — падеж (
case является ключевым словом, поэтому не может быть использован в качестве имени переменной):
numeralize.CASE_NOMINATIVE — именительный (по умолчанию);
numeralize.CASE_GENITIVE — родительный;
numeralize.CASE_DATIVE — дательный;
numeralize.CASE_ACCUSATIVE — винительный;
numeralize.CASE_INSTRUMENTAL — творительный;
numeralize.CASE_PREPOSITIONAL — предложный;
animate — являются ли перечисляемые предметы одушевлёнными (влияет на форму винительного падежа некоторых числительных)
const numeralize = require('numeralize-ru');
numeralize(5122981121);
// мужской род, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать один'
numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_FEMININE);
// женский род, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать одна'
numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_NEUTER);
// средний род, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать одно'
numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_NOMINATIVE);
// мужской род, именительный падеж, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча сто двадцать один'
numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_GENITIVE);
// мужской род, родительный падеж, 'пяти миллиардов ста двадцати двух миллионов девятисот восьмидесяти одной тысячи ста двадцати одного'
numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_DATIVE);
// мужской род, дательный падеж, 'пяти миллиардам ста двадцати двум миллионам девятистам восьмидесяти одной тысяче ста двадцати одному'
numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_ACCUSATIVE);
// мужской род, винительный падеж, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одну тысячу сто двадцать один'
numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_ACCUSATIVE, true);
// мужской род, винительный падеж, одушевлённые предметы, 'пять миллиардов сто двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят одну тысячу сто двадцать одного'
numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_INSTRUMENTAL);
// мужской род, творительный падеж, 'пятью миллиардами ста двадцатью двумя миллионами девятьюстами восемьюдесятью одной тысячей ста двадцатью одним'
numeralize(5122981121, numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_PREPOSITIONAL);
// мужской род, творительный падеж, 'пяти миллиардах ста двадцати двух миллионах девятистах восьмидесяти одной тысяче ста двадцати одном'
numeralize.pluralize(count, one, two, five)
Выбирает нужную форму существительного в зависимости от количества.
count — количество
one — форма существительного для одного предмета, например, рубль;
two — форма существительного для двух предметов, например, рубля;
five — форма существительного для пяти предметов, например, рублей;
const pluralize = require('numeralize-ru').pluralize;
pluralize(0, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рублей'
pluralize(1, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рубль'
pluralize(2, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рубля'
pluralize(5, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рублей'
pluralize(11, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рублей'
pluralize(21, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рубль'
pluralize(22, 'рубль', 'рубля', 'рублей');
// 'рубля'