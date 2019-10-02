Написание числительных на русском языке с учётом пола и падежа.

Установка

npm install --save numeralize-ru

API

Возвращает числительное, соответствующее числу

number — число, для которого надо записать числительное;

— число, для которого надо записать числительное; gender — пол: numeralize.GENDER_MASCULINE — мужской (по умолчанию); numeralize.GENDER_FEMININE — женский; numeralize.GENDER_NEUTER — средний;

— пол: kase — падеж ( case является ключевым словом, поэтому не может быть использован в качестве имени переменной): numeralize.CASE_NOMINATIVE — именительный (по умолчанию); numeralize.CASE_GENITIVE — родительный; numeralize.CASE_DATIVE — дательный; numeralize.CASE_ACCUSATIVE — винительный; numeralize.CASE_INSTRUMENTAL — творительный; numeralize.CASE_PREPOSITIONAL — предложный;

— падеж ( является ключевым словом, поэтому не может быть использован в качестве имени переменной): animate — являются ли перечисляемые предметы одушевлёнными (влияет на форму винительного падежа некоторых числительных)

const numeralize = require ( 'numeralize-ru' ); numeralize( 5122981121 ); numeralize( 5122981121 , numeralize.GENDER_FEMININE); numeralize( 5122981121 , numeralize.GENDER_NEUTER); numeralize( 5122981121 , numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_NOMINATIVE); numeralize( 5122981121 , numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_GENITIVE); numeralize( 5122981121 , numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_DATIVE); numeralize( 5122981121 , numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_ACCUSATIVE); numeralize( 5122981121 , numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_ACCUSATIVE, true ); numeralize( 5122981121 , numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_INSTRUMENTAL); numeralize( 5122981121 , numeralize.GENDER_MASCULINE, numeralize.CASE_PREPOSITIONAL);

Выбирает нужную форму существительного в зависимости от количества.

count — количество

— количество one — форма существительного для одного предмета, например, рубль;

— форма существительного для одного предмета, например, рубль; two — форма существительного для двух предметов, например, рубля;

— форма существительного для двух предметов, например, рубля; five — форма существительного для пяти предметов, например, рублей;

const pluralize = require ( 'numeralize-ru' ).pluralize; pluralize( 0 , 'рубль' , 'рубля' , 'рублей' ); pluralize( 1 , 'рубль' , 'рубля' , 'рублей' ); pluralize( 2 , 'рубль' , 'рубля' , 'рублей' ); pluralize( 5 , 'рубль' , 'рубля' , 'рублей' ); pluralize( 11 , 'рубль' , 'рубля' , 'рублей' ); pluralize( 21 , 'рубль' , 'рубля' , 'рублей' ); pluralize( 22 , 'рубль' , 'рубля' , 'рублей' );

Roadmap

Порядковые числительные (ordinal numerals): первый, вторым, третьими и т.д.

Собирательные числительные (collective numerals): трое, четверых, пятерыми и т.д.

Особые формы единственного и множественного числа: одни сутки, два дня, пять суток и т.д.