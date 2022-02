Perform addition, subtraction, multiplication and division operations precisely using javascript

Why

0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004 1.0 - 0.9 = 0.09999999999999998 0.105 .toFixed( 2 ) = 0.1

Install

npm install number- precision

Methods

NP.strip(num) NP.plus(num1, num2, num3, ...) NP.minus(num1, num2, num3, ...) NP.times(num1, num2, num3, ...) NP.divide(num1, num2, num3, ...) NP.round(num, ratio)

Usage

import NP from 'number-precision' NP.strip( 0.09999999999999998 ); NP.plus( 0.1 , 0.2 ); NP.plus( 2.3 , 2.4 ); NP.minus( 1.0 , 0.9 ); NP.times( 3 , 0.3 ); NP.times( 0.362 , 100 ); NP.divide( 1.21 , 1.1 ); NP.round( 0.105 , 2 );

PS: If you want to get rid of XXX is beyond boundary when transfer to integer, the results may not be accurate , use this at the beginning of your app to turn off boundary checking.

NP.enableBoundaryChecking( false );

License

MIT