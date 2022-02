NumToPersian

Installation

npm

npm i num2persian

bower

bower install num2persian

Usage

import Num2persian from 'num2persian' ; console .log(Num2persian( 123 ));

Convert numbers/digits to Persian words in JavaScript

Just call Num2persian() or use .num2persian() prototype.

Example

Num2persian( 1250 ); "2001" .num2persian(); "%20s01" .num2persian(); "2,001" .num2persian(); ( 84000 ).num2persian(); ( 12.450 ).num2persian(); ( -11 ).num2persian();

تبدیل عدد به حروف فارسی در جاوا اسکریپت

توانایی پردازش اعداد تا 66 رقم عدد صحیح و 11 رقم اعشار | دسیلیارد

برای استفاده از اعداد بزرگ از نوع داده استرینگ استفاده کنید.

[https://cdn.jsdelivr.net/gh/mahmoud-eskandari/NumToPersian/dist/num2persian-min.js]