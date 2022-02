Pure Javascript implementation of the NTP Client Protocol

Getting Started

Install the module with: npm install ntp-client

var ntpClient = require ( 'ntp-client' ); ntpClient.getNetworkTime( "pool.ntp.org" , 123 , function ( err, date ) { if (err) { console .error(err); return ; } console .log( "Current time : " ); console .log(date); });

Contributors

Clément Bourgeois (https://github.com/moonpyk)

Callan Bryant (https://github.com/naggie)

License

Copyright (c) 2014 Clément Bourgeois Licensed under the MIT license.