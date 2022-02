NpnSlider (A Multi Range Slider Component)

NpnSlider is a reusable range slider component using Angular v6.0. It can be used either as a multi range or a single range slider. By default, it is a multi range slider.

Installation

npm install --save npn-slider

yarn add npn-slider

Usage

Html

< npn-slider [ min ]= "2006" [ max ]= "2020" ( onChange )= "onSliderChange($event)" > </ npn-slider >

Attributes

Attributes Description @Input()

min: number The minimum value of slider @Input()

max: number The maximum value of slider @Input()

step: number The value at which slider value should change @Input()

showStepIndicator: boolean Whether the step indicator should display or not @Input()

minSelected: number The selected value for slider's left handler @Input()

maxSelected: number The selected value for slider's right handler @Input()

disabled: string To disable the slider. Valid values: 'true' or 'disabled' or empty attribute @Input()

multiRange: boolean To switch between Mutli range and Single range mode. Slider is multi range by default @Input()

hide-tooltip: boolean To hide the tooltip that shows on hover of slider handler. Default value: 'false' @Input()

hide-values: boolean To hide values displayed at bottom of slider. Default value: 'false' @Output()

onChange: EventEmitter<number[]>() The event will be fired on change of selected range of values.

Returns: Selected range of values as an array[],

On Single range mode, a number array with single value will be returned

Example and Sample Code

a) Import 'NpnSliderModule' in your app module

import { NpnSliderModule } from "npn-slider" ; ({ imports:[ .. NpnSliderModule .. ] })

b) Add 'npn-slider' in your component html

< npn-slider [ min ]= "1000" [ max ]= "5000" ( onChange )= "onSliderChange($event)" [ step ]= "500" [ showStepIndicator ]= "true" > </ npn-slider >

c) Add a method in your component class to listen for onChange event from slider

onSliderChange(selectedValues: number []) { this ._currentValues = selectedValues; }

d) You done. Run your app. cheers!