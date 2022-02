Check update of npm package.

Installation

$ npm i npm-updater --save

Usage

const updater = require ( 'npm-updater' ); updater({ package : require ( './package.json' ), level : 'major' , }).then( result => { console .log(result.name, result.version, result.current, result.type); });

Options

Notice

Please make sure you pacakge's initial version is bigger than 1.0.0 .

License

MIT