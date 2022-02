Examine a package's dependency graph before you install it.

Installation

npm install npm-remote-ls -g

Usage

Listing Package Dependencies

npm-remote-ls sha @ 1 . 2 . 4 └─ sha@ 1.2 . 4 ├─ readable-stream@ 1.0 . 27 - 1 │ ├─ isarray@ 0.0 . 1 │ ├─ string_decoder@ 0.10 . 25 │ ├─ inherits@ 2.0 . 1 │ └─ core-util-is@ 1.0 . 1 └─ graceful-fs@ 3.0 . 2

There are various command line flags you can toggle for npm-remote-ls , for details run:

npm-remote-ls -- help

API

Return dependency graph for latest version:

var ls = require ( 'npm-remote-ls' ).ls; ls( 'grunt' , 'latest' , function ( obj ) { console .log(obj); });

Return dependency graph for specific version:

var ls = require ( 'npm-remote-ls' ).ls; ls( 'grunt' , '0.1.0' , function ( obj ) { console .log(obj); });

Return a flattened list of dependencies:

var ls = require ( 'npm-remote-ls' ).ls; ls( 'grunt' , '0.1.0' , true , function ( obj ) { console .log(obj); });

Configure to only return production dependencies:

var ls = require ( 'npm-remote-ls' ).ls var config = require ( 'npm-remote-ls' ).config config({ development : false , optional : false }) ls( 'yargs' , 'latest' , true , function ( obj ) { console .log(obj) })

Configure to return peer dependencies:

var ls = require ( 'npm-remote-ls' ).ls var config = require ( 'npm-remote-ls' ).config config({ development : true , peer : true }) ls( 'grunt-contrib-coffee' , 'latest' , true , function ( obj ) { console .log(obj) })

License

ISC