Install an npm package.

Installation

$ npm install npm-install-package

Usage

var install = require ( 'npm-install-package' ) install( 'minimist' , function ( err ) { if (err) throw err })

With multiple installs, offline-first fetching and saving to dev dependencies:

var install = require ( 'npm-install-package' ) var devDeps = [ 'map-limit' , 'minimist' , 'cliclopts' ] var opts = { saveDev : true , cache : true } install(devDeps, opts, function ( err ) { if (err) throw err })

API

Install an array of dependencies. Opts can contain the following values:

save : save a value to dependencies . Defaults to false

: save a value to . Defaults to saveDev : save a value to devDependencies . Defaults to false

: save a value to . Defaults to cache : attempt to get packages from the local cache first. Defaults to false

: attempt to get packages from the local cache first. Defaults to silent: install packages silently without writing to stdout. Defaults to false

License

MIT