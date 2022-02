Get the npm config

Install

npm install npm-conf

Usage

const npmConf = require ( 'npm-conf' ); const conf = npmConf(); conf.get( 'prefix' ) conf.get( 'registry' )

To get a list of all available npm config options:

$ npm config list --long

API

Returns the npm config.

Returns the default npm config.

License

MIT © Kevin Mårtensson