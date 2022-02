Check demo at http://yankovsky.github.io/nouislider-angular/examples

Updated for New NoUISlider versions

You can pass any nouislider options options to ya-no-ui-slider directive.

Installation

Install with NPM

npm install nouislider-angular

Install with Bower

bower install nouislider-angular

Dependencies

For this directive to work you need to include angular and nouislider js first. Check example to see how it is done.

Basic usage

angular.module( 'sampleApp' , [ 'ya.nouislider' ]) .controller( 'SampleCtrl' , function ( $scope ) { $scope.options = { start : [ 20 , 70 ], range : { min : 0 , max : 100 } } })

< div ya-no-ui-slider = 'options' > </ div >

Options

Global config

You can set global configuration value yaNoUiSliderConfig and all nouislider options will inherit from it:

angular.module( 'sampleApp' , [ 'ya.nouislider' ]) .value( 'yaNoUiSliderConfig' , { step : 1 })

Event handlers

$scope.eventHandlers = { update : function ( values, handle, unencoded ) {}, slide : function ( values, handle, unencoded ) {}, set : function ( values, handle, unencoded ) {}, change : function ( values, handle, unencoded ) {} }

< div ya-no-ui-slider = 'options' ya-no-ui-slider-events = 'eventHandlers' > </ div >

Disable slider or individual handlers

< div ya-no-ui-slider = 'options' ya-no-ui-slider-disabled = 'sliderDisabled' ya-no-ui-slider-handle1-disabled = 'handle1Disabled' ya-no-ui-slider-handle2-disabled = 'handle2Disabled' > </ div >

Slide event debounce

Use number to specify delay in ms or use special value "Infinity" to disable updating model on slide event.

< div ya-no-ui-slider = 'options' ya-no-ui-slider-slide-debounce = '300' > </ div > < div ya-no-ui-slider = 'options' ya-no-ui-slider-slide-debounce = 'Infinity' > </ div >

Development

For development use examples/index.html file and some local web server.

Building minified version