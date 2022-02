Node.js NoSQL embedded database

IMPORTANT: the new version v5.0 has new methods than older version. The structure of database file is same.

Installation

npm install nosql

Usage

var NoSQL = require ( 'nosql' ); var db = NoSQL.load( '/path/to/database.nosql' ); db.find().make( function ( filter ) { filter.where( 'age' , '>' , 20 ); filter.where( 'removed' , false ); filter.callback( function ( err, response ) { console .log(err, response); }); });

