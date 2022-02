OpenPGP module for Nodemailer

This module allows you to send PGP encrypted messages using Nodemailer. Generated messages are in PGP/MIME format and currently it is only possible to encrypt or encrypt+sign but not just sign messages.

Install

Install from npm

npm install nodemailer-openpgp --save

Usage

Load the openpgpEncrypt function

var openpgpEncrypt = require ( 'nodemailer-openpgp' ).openpgpEncrypt;

Attach it as a 'stream' handler for a nodemailer transport object

transporter.use( 'stream' , openpgpEncrypt(options));

Where

options includes the following optional options for encryptionKeys signingKey is an optional PGP private key for signing the encrypted message. If this value is not given then messages are encrypted but not signed passphrase is the optional passphrase for the signing key in case it is encrypted

includes the following optional options for encryptionKeys

To encrypt outgoing messages add encryptionKeys array that holds the public keys used to encrypt the message.

Example

var nodemailer = require ( 'nodemailer' ); var transporter = nodemailer.createTransport(); var openpgpEncrypt = require ( 'nodemailer-openpgp' ).openpgpEncrypt; transporter.use( 'stream' , openpgpEncrypt()); transporter.sendMail({ from : 'sender@address' , to : 'receiver@address' , subject : 'hello' , text : 'hello world!' , encryptionKeys : [ '-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----…' ] }, function ( err, response ) { console .log(err || response); });

License

LGPL-3.0