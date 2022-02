NodeList.forEach polyfill

Provides a polyfill for Nodelist.prototype.forEach() to all Browsers supporting ES5.

Native support

Chrome 51, Firefox 50, Opera 38, Safari 10

Android Browser none, IE Mobile none, IE none

See MDN for more information.

Import

require ( 'nodelist-foreach-polyfill' ); import 'nodelist-foreach-polyfill' ;

Usage