Node.js • Apprendre par la pratique

Familiarisez-vous avec JavaScript, Node.js et l'écosystème de modules npm . Apprenez à concevoir et à déployer des applications web et des outils en ligne de commande. Plus de 500 exemples pour apprendre en pratiquant.

✅ Versions couvertes • node v10 • npm v6 .

📖 Journal de bord d'écriture • 2018 • 2017.

🔎 Lire l'ouvrage • sur papier • sur liseuse numérique • sur le web • sur npm.

Table des matières

Lire l'ouvrage

Sur le web

🌐 L’épreuve est consultable gratuitement à cette adresse : oncletom.io/node.js/.

De nombreux exemples sont interactifs, modifiables et affichent leur résultat depuis un simple navigateur web.

Fonctionnalités : exemples interactifs, vidéos, mise à jour en continu.

Sur liseuse numérique

📱 L'e-book est édité et vendu par les Éditions Eyrolles.

Fonctionnalités : compact, chercher dans le contenu, rémunère mon travail.

Sur papier

📖 Le livre est édité, publié et distribué par les Éditions Eyrolles.

Il s'obtient de plusieurs manières :

Fonctionnalités : confort de lecture, annotations libres, rémunère mon travail.

Avec Node.js

📦 Le livre est disponible en tant que module npm : nodebook .

Fonctionnalités : apprendre Node.js avec Node.js, tous les exemples sont fonctionnels, lecture hors-ligne.

$ npm install --global nodebook $ nodebook install all

Cette commande télécharge une copie du livre et les dépendances des exemples pour une utilisation hors-ligne.

Le manuel d'utilisation s'invoque avec l'argument --help :

$ nodebook -- help Commandes: nodebook chapters Liste les chapitres de l 'ouvrage. nodebook dir <chapter> Affiche le chemin vers un chapitre. nodebook install <chapter|all> Installe les dépendances d' un chapitre. nodebook read Démarre la lecture du livre au format HTML Options: --version Affiche le numéro de version [booléen] -- help Affiche de l 'aide [booléen] Exemples: nodebook install chapter-04 Installe les dépendances du chapitre 4 nodebook install all Installe les dépendances de tous les chapitres cd $(nodebook dir chapter-04) Place le terminal dans le répertoire d' exemples du chapitre 4 cd $(nodebook dir chapter-04 --root) Place le terminal dans le répertoire racine du chapitre 4

Contribuer au contenu

Je vous invite à contribuer de la manière de votre choix — par e-mail, en ouvrant une issue ou en contribuant du texte ou du code.

Si vous n'êtes pas sûr·e de votre coup mais que l'envie est là, c'est suffisant pour démarrer 🙂. Nous éclaircirons les choses ensemble.

Installation de la copie de travail

Il est possible de travailler sur une copie locale de l'épreuve en la dupliquant avec Git.

$ git clone --single-branch https://github.com/oncletom/nodebook $ cd nodebook $ npm ci $ npm run install:all

Cette commande facultative récupère les vidéos localement :

$ git lfs pull

Elle utilise l'extension git-lfs.

Prévisualisation des changements

Un serveur local est disponible pour prévisualiser les modifications sans être connecté à Internet.

$ npm start

L'épreuve est accessible sur http://localhost:3000.

Tests

La bonne santé des exemples est vérifiée à l'aide d'ESLint et de tape-spawn.

$ npm test

État des dépendances

Génération des épreuves

HTML

$ make build-html $ open ./dist

OpenDocument

$ make build-odt $ soffice ./dist/book.fodt

Contributrices et Contributeurs

🙌 Merci à vous pour avoir contribué à l'ouvrage grâce à vos relectures, corrections et demandes de clarification.

🙏 Merci à vous pour avoir contribué financièrement à l'écriture de l'ouvrage !

Mentions légales

Node.js • Apprendre par la pratique est un ouvrage rédigé par Thomas Parisot. Il est édité, publié et distribué en papier et e-book par les Éditions Eyrolles.

L’épreuve est soumise à la licence Creative Commons NC-BY-SA 4.0 (Attribution, Non-Commercial, Share Alike).

Les exemples de code sont placés sous la licence MIT.