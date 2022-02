Theme for NodeBB using Google Material Design

Installation

* Install this theme using the "Plugins" page in NodeBB ACP * After installation switch to the theme using the "Themes" page in ACP * Restart NodeBB

Credits

Animate.css - http://daneden.me/animate

Waves by Alfiana E. Sibuea http://fian.my.id/Waves

nodebb-theme-persona by NodeBB