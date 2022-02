Simple wrapper for the Klout API.

To run the tests, edit ./test/test.js , replacing YOUR_KEY with your application's API key, then:

API_KEY=<your Klout API key> node test / test

Version v2

In order to use the v2 API, instantiate a new instance of node_klout like so:

var Klout = require ( "node_klout" ), klout = new Klout( "YOUR_V2_KEY" );

Node_klout supports the retrieval of a user's Klout identifier by Twitter screen name or numeric identifier.

klout.getKloutIdentity(twitter_screen_name_or_identifier, function ( error, klout_user ) { ... });

The returned klout_user variable is an object as documented by the Klout API v2 docs:

{ "id" : "123456789" , "network" : "ks" }

The following methods are supported, where klout_response is an object as documented by the Klout API v2 docs: