nodejs通过dubbo默认协议通信

3.0版本发布,使用长连接进行通信,同时重构了大量代码,性能几乎翻倍。

用法

const nzd= require ( 'node-zookeeper-dubbo' ); const app= require ( 'express' )(); const opt={ application :{ name : 'fxxk' }, register : 'www.cctv.com:2181' , dubboVer : '2.5.3.6' , root : 'dubbo' , dependencies :{ Foo :{ interface : 'com.service.Foo' , version : 'LATEST' , timeout : 6000 , group : 'isis' , methodSignature : { findById : ( id ) => [ { '$class' : 'java.lang.Long' , '$' : id} ], findByName : ( name ) => [ java.String(name) ], } }, Bar :{ interface : 'com.service.Bar' , version : 'LATEST' , timeout : 6000 , group : 'gcd' } } } const Dubbo= new nzd(opt); Dubbo.on( "service:changed" , (event)=> console .log(event)) const customerObj = { $class : 'com.xxx.XXXDTO' , $ : { a : 1 , b : 'test' , c : { $class : 'java.lang.Long' , $ : 123 } } }; app.get( '/foo' ,(req,res)=>{ Dubbo.Foo .xxMethod({ '$class' : 'java.lang.Long' , '$' : '10000000' },customerObj) .then( data => res.send(data)) .catch( err => res.send(err)) }) app.get( '/foo/findById' ,(req,res)=>{ Dubbo.Foo .findById( 10000 ) .then( data => res.send(data)) .catch( err => res.send(err)) }) app.listen( 9090 )

注意

须等待初始化完毕才能正常使用,标志:Dubbo service init done

参数配置说明

application name - 项目名称,必填

register - zookeeper服务地址,必填

dubboVer - dubbo版本,必填

root - 注册到zookeeper上的根节点名称

dependencies - 依赖的服务集,必填
Foo - 自定义名称,这里方便起见用Foo作为示例,必填
interface - 服务地址,必填
version - 注册的服务版本
timeout - 超时时间,默认6000
group - 分组
methodSignature - 方法签名

- 依赖的服务集,必填

可以选择使用 js-to-java, 能极大提高效率。

const java = require ( 'js-to-java' ); const arg = { $class : 'int' , $ : 123 }; const arg = java( 'int' , 123 );

感谢为这个项目作出过贡献的每个人,感谢为我提供思路和指导的 @caomu,感谢 js-to-java, hessian.js 的作者们。