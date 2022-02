Wake on LAN for node.js

This is a fork of (node_wake_on_lan)[https://github.com/agnat/node_wake_on_lan] by (agnat)[https://github.com/agnat]. Credits go to him.

Install via npm install node-wol

Usage

var wol = require ( 'node-wol' ); wol.wake( '20:DE:20:DE:20:DE' ); wol.wake( '20:DE:20:DE:20:DE' , function ( error ) { if (error) { return ; } }); var magicPacket = wol.createMagicPacket( '20:DE:20:DE:20:DE' );

Optional options

address (optional ip address)

port (optional port; default is 9)