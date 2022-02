A basic geolocation library for node.js.

Uses freegeoip.net and the Google Maps Geocoding API

Installation

npm install node- where

Usage

Where can search by Postal Address, landmark or IP Address:

Search by Postal Address:

var where = require ( 'node-where' ); where.is( '4 yawkey way boston ma' , function ( err, result ) { if (result) { console .log( 'Address: ' + result.get( 'address' )); console .log( 'Street Number: ' + result.get( 'streetNumber' )); console .log( 'Street: ' + result.get( 'street' )); console .log( 'Full Street: ' + result.get( 'streetAddress' )); console .log( 'City: ' + result.get( 'city' )); console .log( 'State / Region: ' + result.get( 'region' )); console .log( 'State / Region Code: ' + result.get( 'regionCode' )); console .log( 'Zip: ' + result.get( 'postalCode' )); console .log( 'Country: ' + result.get( 'country' )); console .log( 'Country Code: ' + result.get( 'countryCode' )); console .log( 'Lat: ' + result.get( 'lat' )); console .log( 'Lng: ' + result.get( 'lng' )); } });

Search by Landmark:

var where = require ( 'node-where' ); where.is( 'Fenway Park' , function ( err, result ) { if (result) { } });

Search by IP Address (both IPv4 and IPv6):

var where = require ( 'node-where' ); where.is( '173.194.33.104' , function ( err, result ) { if (result) { console .log( 'City: ' + result.get( 'city' )); console .log( 'State / Region: ' + result.get( 'region' )); console .log( 'State / Region Code: ' + result.get( 'regionCode' )); console .log( 'Zip: ' + result.get( 'postalCode' )); console .log( 'Country: ' + result.get( 'country' )); console .log( 'Country Code: ' + result.get( 'countryCode' )); console .log( 'Lat: ' + result.get( 'lat' )); console .log( 'Lng: ' + result.get( 'lng' )); } });

NOTE: IP address lookups do not include any street address information.

Usage as Express middleware:

var where = require ( 'node-where' ); app.use( function ( req, res, next ) { where.is(req.ip, function ( err, result ) { req.geoip = result; next(); }); });

Testing

Run the spec suite by running: