Node.js Video Library / MP4 & FLV parser / MP4 builder / HLS muxer

Limitations

This library works only with MP4 and FLV video files encoded using H.264/H.265 video codecs and AAC audio codec.

Installation

$ npm install node-video-lib

Usage

Parse video file

const fs = require ( 'fs' ); const VideoLib = require ( 'node-video-lib' ); fs.open( '/path/to/file' , 'r' , function ( err, fd ) { try { let movie = VideoLib.MovieParser.parse(fd); console .log( 'Duration:' , movie.relativeDuration()); } catch (ex) { console .error( 'Error:' , ex); } finally { fs.closeSync(fd); } });

Create MPEG-TS chunks

const fs = require ( 'fs' ); const VideoLib = require ( 'node-video-lib' ); fs.open( '/path/to/file' , 'r' , function ( err, fd ) { try { let movie = VideoLib.MovieParser.parse(fd); let fragmentList = VideoLib.FragmentListBuilder.build(movie, 5 ); for ( let i = 0 ; i < fragmentList.count(); i++) { let fragment = fragmentList.get(i); let sampleBuffers = VideoLib.FragmentReader.readSamples(fragment, fd); let buffer = VideoLib.HLSPacketizer.packetize(fragment, sampleBuffers); } } catch (ex) { console .error( 'Error:' , ex); } finally { fs.closeSync(fd); } });

Build MP4 file

const fs = require ( 'fs' ); const VideoLib = require ( 'node-video-lib' ); fs.open( '/path/to/file' , 'r' , function ( err, fd ) { try { let movie = VideoLib.MovieParser.parse(fd); fs.open( '/path/to/output.mp4' , 'w' , function ( err, fw ) { try { VideoLib.MP4Builder.build(movie, fd, fw); } catch (ex) { console .error( 'Error:' , ex); } finally { fs.closeSync(fw); } } } catch (ex) { console .error( 'Error:' , ex); } finally { fs.closeSync(fd); } });

Create index file

const fs = require ( 'fs' ); const VideoLib = require ( 'node-video-lib' ); fs.open( '/path/to/file' , 'r' , function ( err, fd ) { try { let movie = VideoLib.MovieParser.parse(fd); let fragmentList = VideoLib.FragmentListBuilder.build(movie, 5 ); console .log( 'Duration:' , fragmentList.relativeDuration()); fs.open( '/path/to/index.idx' , 'w' , function ( err, fdi ) { try { VideoLib.FragmentListIndexer.index(fragmentList, fdi); } catch (ex) { console .error( 'Error:' , ex); } finally { fs.closeSync(fdi); } }); } catch (ex) { console .error( 'Error:' , ex); } finally { fs.closeSync(fd); } });

Create MPEG-TS chunks using index file

const fs = require ( 'fs' ); const VideoLib = require ( 'node-video-lib' ); fs.open( '/path/to/file' , 'r' , function ( err, fd ) { fs.open( '/path/to/index.idx' , 'r' , function ( err, fdi ) { try { let fragmentList = VideoLib.FragmentListIndexer.read(fdi); console .log( 'Duration:' , fragmentList.relativeDuration()); for ( let i = 0 ; i < fragmentList.count(); i++) { let fragment = fragmentList.get(i); let sampleBuffers = VideoLib.FragmentReader.readSamples(fragment, fd); let buffer = VideoLib.HLSPacketizer.packetize(fragment, sampleBuffers); } } catch (ex) { console .error( 'Error:' , ex); } finally { fs.closeSync(fd); fs.closeSync(fdi); } }); });

Classes

MovieParser

A tool for parsing video files (MP4 or FLV).

const MovieParser = require ( 'node-video-lib' ).MovieParser

Methods:

parse(source) - Parse video file source \<Integer>|\<Buffer> - Source (File descriptor or Buffer) Return: \<Movie>

- Parse video file

MP4Parser

A tool for parsing MP4 video files.

const MP4Parser = require ( 'node-video-lib' ).MP4Parser

Methods:

parse(source) - Parse MP4 file source \<Integer>|\<Buffer> - Source (File descriptor or Buffer) Return: \<Movie>

- Parse MP4 file check(buffer) - Check MP4 header buffer \<Buffer> - File header (first 8 bytes) Return: \<boolean>

- Check MP4 header

FLVParser

A tool for parsing FLV video files.

const FLVParser = require ( 'node-video-lib' ).FLVParser

Methods:

parse(source) - Parse FLV file source \<Integer>|\<Buffer> - Source (File descriptor or Buffer) Return: \<Movie>

- Parse FLV file check(buffer) - Check FLV header buffer \<Buffer> - File header (first 8 bytes) Return: \<boolean>

- Check FLV header

MP4Builder

A tool for building MP4 video files.

const MP4Builder = require ( 'node-video-lib' ).MP4Builder

Methods:

build(movie, source, fd) - Build MP4 file movie \<Movie> - Movie source \<Integer>|\<Buffer> - Source (File descriptor or Buffer) fd \<Integer> - File descriptor

- Build MP4 file

HLSPacketizer

A tool for creating MPEG-TS chunks.

const HLSPacketizer = require ( 'node-video-lib' ).HLSPacketizer

Methods:

packetize(fragment, sampleBuffers) - Create MPEG-TS chunk from movie fragment fragment \<Fragment> - Movie fragment sampleBuffers \<Array> - Array of buffers Return: \<Buffer>

- Create MPEG-TS chunk from movie fragment

FragmentListBuilder

A tool for splitting the movie into a list of fragments.

const FragmentListBuilder = require ( 'node-video-lib' ).FragmentListBuilder

Methods:

build(movie, fragmentDuration) - Split the movie to a list of fragments with an appropriate duration movie \<Movie> - Movie fragmentDuration \<Integer> - Fragment duration Return: \<FragmentList>

- Split the movie to a list of fragments with an appropriate duration

FragmentListIndexer

A tool to work with index files.

const FragmentListIndexer = require ( 'node-video-lib' ).FragmentListIndexer

Methods:

index(fragmentList, fd) - Index fragment list fragmentList \<FragmentList> - Fragment list fd \<Integer> - File descriptor

- Index fragment list read(fd) - Read fragment list from index fd \<Integer> - File descriptor Return: \<FragmentList>

- Read fragment list from index

FragmentReader

A tool for reading samples data of the given movie fragment.

const FragmentReader = require ( 'node-video-lib' ).FragmentReader

Methods:

readSamples(fragment, source) - Read samples data fragment \<Fragment> - Movie fragment source \<Integer>|\<Buffer> - Source (File descriptor or Buffer) Return: \<Array> Array of buffers

- Read samples data

Movie

A movie class

const Movie = require ( 'node-video-lib' ).Movie

Properties:

duration \<Integer> - Movie duration

\<Integer> - Movie duration timescale \<Integer> - Movie timescale

\<Integer> - Movie timescale tracks \<Array> - List of movie tracks

Methods:

relativeDuration() - Movie duration in seconds Return: \<Number>

- Movie duration in seconds resolution() - Video resolution Return: \<String>

- Video resolution size() - Samples size Return: \<Integer>

- Samples size addTrack(track) - Add a track to the tracks list track \<Track> - Track

- Add a track to the tracks list videoTrack() - Get the first video track Return: \<VideoTrack>

- Get the first video track audioTrack() - Get the first audio track Return: \<AudioTrack>

- Get the first audio track samples() - Get a list of movie samples ordered by relative timestamp Return: \<Array>

- Get a list of movie samples ordered by relative timestamp ensureDuration() - Calculate and set duration based on the track durations (only if duration is zero) Return: \<Number>

- Calculate and set duration based on the track durations (only if duration is zero)

FragmentList

A list of movie fragments class.

const FragmentList = require ( 'node-video-lib' ).FragmentList

Properties:

fragmentDuration \<Integer> - Target fragment duration

\<Integer> - Target fragment duration duration \<Integer> - Movie duration

\<Integer> - Movie duration timescale \<Integer> - Movie timescale

\<Integer> - Movie timescale video \<Object> - Video info timescale \<Integer> - Video timescale codec \<String> - Codec string extraData \<Buffer> - Video codec information size \<Integer> - Video samples size width \<Integer> - Video width height \<Integer> - Video height

\<Object> - Video info audio \<Object> - Audio info timescale \<Integer> - Audio timescale codec \<String> - Codec string extraData \<Buffer> - Audio codec information size \<Integer> - Audio samples size

\<Object> - Audio info

Methods:

relativeDuration() - Movie duration in seconds Return: \<Number>

- Movie duration in seconds count() - Fragments count Return: \<Integer>

- Fragments count size() - Samples size Return: \<Integer>

- Samples size get(index) - Get fragment by index Return: \<Fragment>

- Get fragment by index

Fragment

A movie fragment class

const Fragment = require ( 'node-video-lib' ).Fragment

Properties:

timestamp \<Integer> - Fragment timestamp

\<Integer> - Fragment timestamp duration \<Integer> - Fragment duration

\<Integer> - Fragment duration timescale \<Integer> - Fragment timescale

\<Integer> - Fragment timescale videoExtraData \<Buffer> - Video codec information

\<Buffer> - Video codec information audioExtraData \<Buffer> - Audio codec information

\<Buffer> - Audio codec information samples \<Array> - List of fragment samples

Methods:

relativeTimestamp() - Fragment timestamp in seconds Return: \<Number>

- Fragment timestamp in seconds relativeDuration() - Fragment duration in seconds Return: \<Number>

- Fragment duration in seconds hasVideo() - Fragment has a video track Return: \<Boolean>

- Fragment has a video track hasAudio() - Fragment has an audio track Return: \<Boolean>

- Fragment has an audio track

Track

A general track class

const Track = require ( 'node-video-lib' ).Track

Properties:

duration \<Integer> - Track duration

\<Integer> - Track duration timescale \<Integer> - Track timescale

\<Integer> - Track timescale codec \<String> - Codec string

\<String> - Codec string extraData \<Buffer> - Codec information

\<Buffer> - Codec information samples \<Array> - List of track samples

Methods:

relativeDuration() - Track duration in seconds Return: \<Number>

- Track duration in seconds ensureDuration() - Calculate and set duration based on the sample durations (only if duration is zero) Return: \<Number>

- Calculate and set duration based on the sample durations (only if duration is zero) size() - Samples size Return: \<Integer>

- Samples size

AudioTrack

An audio track class. Extends the general track class

const AudioTrack = require ( 'node-video-lib' ).AudioTrack

Properties:

channels \<Integer> - Number of audio channels

\<Integer> - Number of audio channels sampleRate \<Integer> - Audio sample rate

\<Integer> - Audio sample rate sampleSize \<Integer> - Audio sample size

VideoTrack

A video track class. Extends the general track class

const VideoTrack = require ( 'node-video-lib' ).VideoTrack

Properties:

width \<Integer> - Video width

\<Integer> - Video width height \<Integer> - Video height

Methods:

resolution() - Video resolution Return: \<String>

- Video resolution

Sample

A general video sample class

const Sample = require ( 'node-video-lib' ).Sample

Properties:

timestamp \<Integer> - Sample timestamp

\<Integer> - Sample timestamp timescale \<Integer> - Sample timescale

\<Integer> - Sample timescale size \<Integer> - Sample size

\<Integer> - Sample size offset \<Integer> - Sample offset in the file

Methods:

relativeTimestamp() - Sample timestamp in seconds Return: \<Number>

- Sample timestamp in seconds

AudioSample

An audio sample class. Extends the general sample class

const AudioSample = require ( 'node-video-lib' ).AudioSample

VideoSample

A video sample class. Extends the general sample class

const VideoSample = require ( 'node-video-lib' ).VideoSample

Properties: