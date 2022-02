A server-side-include system for nodejs.

We only support parts of nginx ssi syntax:

Note:

file includes are always relative to the baseDir provided in the options.

includes are always relative to the baseDir provided in the options. virtual includes are relative to the current file.

usage

var SSI = require ( 'node-ssi' ); var ssi = new SSI({ baseDir : './html/' , encoding : 'utf-8' , payload : { v : 5 } }); ssi.compileFile( 'index.html' , { payload :{ title : 'Index' }}, function ( err, content ) { }); ssi.compile( '<!--# echo var="v" default="default" -->' , function ( err,content ) { });

test

grunt test

changelog

2014-11-03[17:00:51]:support special chars like

, \v etc.

, etc. 2014-12-04[12:39:20]:thanks for @nfriedly,we fixed some bugs and support more features

todo

better lexer

license

MIT