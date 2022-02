node-snowflake is a node.js clone for twitter snowflake.

###how to use

//only run simple http server

require('node-snowflake').Server(3001);



//request url example:GET http://localhost:3001/next_id?worker_id={optional}&data_center_id={optional}&sequence={optional}



//response : {"id":"439658373735124992"}

>//only run snowflake nextId

>var snowflake = require('node-snowflake').Snowflake;

>var id = snowflake.nextId(); // use default set

>//or

>//snowflake.init({worker_id : 1, data_center_id : 1, sequence : 0});

>//var id = snowflake.nextId();

>console.log(id);

###see examples/example.js