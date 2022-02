Slackbot for node.js using RTM API.

Install

$ npm install --save node-slackbot

Usage

var slackbot = require ( 'node-slackbot' ); var bot = new slackbot( 'token_goes_here' ); bot.use( function ( message, cb ) { if ( 'message' == message.type) { console .log(message.user + ' said: ' + message.text); } cb(); }); bot.connect();

License

MIT © Richard McDaniel