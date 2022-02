Connect/Express middleware for node-sass.

Install

npm install node-sass-middleware

Usage

Recompile .scss or .sass files automatically for connect and express based http servers.

Connect example

var connect = require ( 'connect' ) var sassMiddleware = require ( 'node-sass-middleware' ) var server = connect.createServer( sassMiddleware({ src : __dirname , dest : __dirname + '/public' , debug : true , outputStyle : 'compressed' , prefix : '/prefix' }), connect.static( '/prefix' , __dirname + '/public' ) );

There is an example connect app here: https://github.com/andrew/node-sass-example

Heavily inspired by https://github.com/LearnBoost/stylus

Express example

var express = require ( 'express' ); var sassMiddleware = require ( 'node-sass-middleware' ); var path = require ( 'path' ); var app = express(); app.use(sassMiddleware({ src : __dirname, dest : path.join(__dirname, 'public' ), debug : true , outputStyle : 'compressed' , prefix : '/prefix' })); app.use( '/public' , express.static(path.join(__dirname, 'public' )));

Connect with other middleware example

var connect = require ( 'connect' ); var sassMiddleware = require ( 'node-sass-middleware' ); var postcssMiddleware = require ( 'postcss-middleware' ); var autoprefixer = require ( 'autoprefixer' ); var path = require ( 'path' ); var http = require ( 'http' ); var app = connect(); var destPath = __dirname + '/public' ; app.use(sassMiddleware({ src : __dirname , response : false , dest : destPath , outputStyle : 'extended' })); app.use(postcssMiddleware({ plugins : [ autoprefixer({ }) ], src : function ( req ) { return path.join(destPath, req.url); } })); http.createServer(app).listen( 3000 );

Options

src - (String) Source directory used to find .scss or .sass files.

Optional configurations:

beepOnError - Enable beep on error, false by default.

- Enable beep on error, false by default. debug - [true | false] , false by default. Output debugging information.

- , false by default. Output debugging information. dest - (String) Destination directory used to output .css files (when undefined defaults to src ).

- (String) Destination directory used to output files (when undefined defaults to ). error - A function to be called when something goes wrong.

- A function to be called when something goes wrong. force - [true | false] , false by default. Always re-compile.

- , false by default. Always re-compile. indentedSyntax - [true | false] , false by default. If true compiles files with the .sass extension instead of .scss in the src directory.

- , false by default. If true compiles files with the extension instead of in the directory. log - function(severity, key, val, message) , used to log data instead of the default console.error . "severity" matches Winston severity levels.

- , used to log data instead of the default . "severity" matches Winston severity levels. maxAge - MaxAge to be passed in Cache-Control header.

- MaxAge to be passed in Cache-Control header. prefix - (String) It will tell the sass middleware that any request file will always be prefixed with <prefix> and this prefix should be ignored.

- (String) It will tell the sass middleware that any request file will always be prefixed with and this prefix should be ignored. response - [true | false] , true by default. To write output directly to response instead of to a file.

- , true by default. To write output directly to response instead of to a file. root - (String) A base path for both source and destination directories.

For full list of options from original node-sass project go here.

Express example with custom log function

var express = require ( 'express' ); var sassMiddleware = require ( 'node-sass-middleware' ); var path = require ( 'path' ); var winston = require ( 'winston' ); var app = express(); winston.level = 'debug' ; app.use(sassMiddleware({ src : __dirname, dest : path.join(__dirname, 'public' ), debug : true , log : function ( severity, key, value ) { winston.log(severity, 'node-sass-middleware %s : %s' , key, value); } })); app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public' )));

Contributors

We <3 our contributors! A special thanks to all those who have clocked in some dev time on this project, we really appreciate your hard work. You can find a full list of those people here.

Building and Testing

git clone git@github.com:sass/node-sass-middleware cd node-sass-middleware npm install npm test

Note on Patches/Pull Requests

Fork the project.

Make your feature addition or bug fix.

Add documentation if necessary.

Add tests for it. This is important so I don't break it in a future version unintentionally.

Send a pull request. Bonus points for topic branches.

Copyright

Copyright (c) 2013+ Andrew Nesbitt. See LICENSE for details.