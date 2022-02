Allows you to use glob syntax in imports (i.e. @import "dir/*.sass" ). Use as a custom importer for node-sass.

Example

nodeSassGlobbing = require ( 'node-sass-globbing' ); sass.render({ ... importer: nodeSassGlobbing ... });

Then you can import globs!

@ import "dir/*.sass"

Tests

npm test

License

Available under the MIT License.