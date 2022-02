Node Request Context

Node request context let you save any context per request and easily retrieve it. Read my blog post about building the package on Medium

Attention! This package is using the new async hooks API, which is available from Node 8.9.0, but still experimental. It is strongly recommended NOT to use in production environments.

Install

npm install node-request-context

Usage

Node request context behaves pretty similar to continuation-local-storage.

const http = require ( 'http' ); const uuid = require ( 'uuid' ); const { createNamespace } = require ( 'node-request-context' ); const namespace = createNamespace( 'myapp.mynamespace' ); http.createServer( function ( req, res ) { namespace.run( () => { const transactionId = uuid.v1(); namespace.set( 'tid' , transactionId); someAsyncFunc.then( ( data ) => { console .log( 'Some message' , { transactionId : namespace.get( 'tid' ) }); res.end(data); }).catch( ( err ) => { console .log(err.message, { transactionId : namespace.get( 'tid' ) }); }); }); }).listen( 8079 );

You can retrieve any context variable in any other file

const { getNamespace } = require ( 'node-request-context' ); const namespace = getNamespace( 'myapp.mynamespace' ); class A { foo() { const tid = namespace.get( 'tid' ) } }

Example

To run a working example

Clone this repo Make sure node > 8.9.0 is installed Run npm run example Open another terminal tab and run curl localhost:8080

Author

Guy Segev

