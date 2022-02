因为 Pushbear 遭到的很多人的滥用及无聊人士的举报,造成该服务将在五月底下线,对比表示非常伤心。



经过各位伙伴探索发现可以使用企业微信完美实现此想服务,经过flashsoft 大佬,F 大佬和smarthomefans 组织 多日努力,发布 node-red-contrib-bizwechat 1.0.3 版本,基本已经可以完美替代 pushbear ,本教程由iobroker首发

企业微信推送有以下优点:

自建服务,除非企业微信停服

可以接收用户发送的 文字 语音 (配置百度已经自动转换文字了) 等等

(配置百度已经自动转换文字了) 等等 更好的私密性

但是同时具有最大的缺点就是:需要你有公网服务

手摸手从零开始教程

注册企业微信

注册地址如下https://work.weixin.qq.com/wework_admin/register_wx, 没啥要求,随意注册即可使用

创建应用

获取配置信息

直接进入应用里面可以获取到AgentId Secret



企业id 在我的企业最下面可以找到



接收消息 模块中有设置API接收,用来设置企业微信请求的URL Token EncodingAESKey

特别注意: 先把这些信息填写到node-red节点信息中, 然后才能验证通过此步

安装 node-red节点

node-red-contrib-bizwechat

配置节点信息

节点分为 服务端,输出, 推送

服务端: 用来接收企业微信发来的信息,你可以在后面获取企业微信发过来的信息,但是同时你 需要给它反馈 不然它认为你没有收到,重复发送三次,只是确认收到消息,直接返回一个空,即msg.payload = '' 输出: 用于返回 服务端 信息,一般跟在 服务端 后面,不可以单独使用 推送: 发送消息给指定的人或多个人,默认为群发,指定人是通过通讯录里面的账号, 可以自行查看

bizwechat 配置信息 一下信息可以从上面说明如何获取, 填写百度语音配置时,会自动把企业微信发过来的语音消息转换为文字,可以输出信息看一下

测试服务状态

访问你的机器 ip:节点里面的端口 , 出现一下界面表示服务正常 访问你外网的地址,出现相同的界面表示外网访问也正常

特别说明:如果你是通过路由器端口映射到内网这台机器端口的,放url请填写 域名:端口访问

特别特别注意:这里的端口不是node-red的1880端口,而已你节点信息里面填写的端口

如何添加人到企业微信

找到通讯录栏目,添加人员。 可以采用直接 微信邀请 或 添加成员方式 。

如何使用微信接收消息

找到我的企业里面的微工作台找到邀请关注,如下图:

范例流程