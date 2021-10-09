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node-red-contrib-bizwechat

by FlashSoft
1.1.2 (see all)

NR的企业微信节点

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52

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4mos ago

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4

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7

License

Apache-2.0

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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基于企业微信的一对多消息送达服务-完美替代pushbear

因为Pushbear遭到的很多人的滥用及无聊人士的举报，造成该服务将在五月底下线，对比表示非常伤心。
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经过各位伙伴探索发现可以使用企业微信完美实现此想服务，经过flashsoft 大佬F 大佬smarthomefans 组织 多日努力，发布node-red-contrib-bizwechat 1.0.3 版本，基本已经可以完美替代 pushbear ，本教程由iobroker首发

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node-red-contrib-bizwechat

企业微信推送有以下优点：

  • 自建服务，除非企业微信停服
  • 可以接收用户发送的文字 语音(配置百度已经自动转换文字了) 等等
  • 更好的私密性

但是同时具有最大的缺点就是：需要你有公网服务

手摸手从零开始教程

  • 注册企业微信

注册地址如下https://work.weixin.qq.com/wework_admin/register_wx, 没啥要求，随意注册即可使用

  • 创建应用

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  • 获取配置信息
    直接进入应用里面可以获取到AgentId Secret
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企业id我的企业最下面可以找到
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接收消息 模块中有设置API接收，用来设置企业微信请求的URL Token EncodingAESKey

特别注意： 先把这些信息填写到node-red节点信息中， 然后才能验证通过此步
特别注意： 先把这些信息填写到node-red节点信息中， 然后才能验证通过此步
特别注意： 先把这些信息填写到node-red节点信息中， 然后才能验证通过此步
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  • 安装 node-red节点

node-red-contrib-bizwechat
  • 配置节点信息

节点分为 服务端输出推送

  1. 服务端： 用来接收企业微信发来的信息，你可以在后面获取企业微信发过来的信息，但是同时你需要给它反馈不然它认为你没有收到，重复发送三次，只是确认收到消息，直接返回一个空，即msg.payload = ''
  2. 输出： 用于返回服务端信息，一般跟在服务端后面，不可以单独使用
  3. 推送: 发送消息给指定的人或多个人，默认为群发，指定人是通过通讯录里面的账号， 可以自行查看
  • bizwechat 配置信息 一下信息可以从上面说明如何获取， 填写百度语音配置时，会自动把企业微信发过来的语音消息转换为文字，可以输出信息看一下

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  • 测试服务状态
  1. 访问你的机器ip:节点里面的端口， 出现一下界面表示服务正常
  2. 访问你外网的地址，出现相同的界面表示外网访问也正常

特别说明：如果你是通过路由器端口映射到内网这台机器端口的，放url请填写 域名:端口访问
特别特别注意：这里的端口不是node-red的1880端口，而已你节点信息里面填写的端口

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  • 如何添加人到企业微信

找到通讯录栏目，添加人员。 可以采用直接微信邀请添加成员方式

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  • 如何使用微信接收消息

找到我的企业里面的微工作台找到邀请关注，如下图：

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范例流程

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