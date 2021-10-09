因为
Pushbear遭到的很多人的滥用及无聊人士的举报，造成该服务将在五月底下线，对比表示非常伤心。
经过各位伙伴探索发现可以使用企业微信完美实现此想服务，经过flashsoft 大佬，F 大佬和smarthomefans 组织 多日努力，发布
node-red-contrib-bizwechat 1.0.3 版本，基本已经可以完美替代
pushbear ，本教程由iobroker首发
企业微信推送有以下优点：
文字
语音(配置百度已经自动转换文字了) 等等
但是同时具有最大的缺点就是：需要你有公网服务
注册地址如下https://work.weixin.qq.com/wework_admin/register_wx, 没啥要求，随意注册即可使用
企业id 在我的企业最下面可以找到
接收消息 模块中有设置API接收，用来设置企业微信请求的URL Token EncodingAESKey
特别注意： 先把这些信息填写到node-red节点信息中， 然后才能验证通过此步
特别注意： 先把这些信息填写到node-red节点信息中， 然后才能验证通过此步
特别注意： 先把这些信息填写到node-red节点信息中， 然后才能验证通过此步
node-red-contrib-bizwechat
节点分为 服务端，输出， 推送
需要给它反馈不然它认为你没有收到，重复发送三次，只是确认收到消息，直接返回一个空，即msg.payload = ''
服务端信息，一般跟在
服务端后面，不可以单独使用
ip:节点里面的端口， 出现一下界面表示服务正常
特别说明：如果你是通过路由器端口映射到内网这台机器端口的，放url请填写 域名:端口访问
特别特别注意：这里的端口不是node-red的1880端口，而已你节点信息里面填写的端口
找到通讯录栏目，添加人员。 可以采用直接
微信邀请或
添加成员方式。
找到我的企业里面的微工作台找到邀请关注，如下图：
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