因为 Pushbear 遭到的很多人的滥用及无聊人士的举报，造成该服务将在五月底下线，对比表示非常伤心。



经过各位伙伴探索发现可以使用企业微信完美实现此想服务，经过flashsoft 大佬，F 大佬和smarthomefans 组织 多日努力，发布 node-red-contrib-bizwechat 1.0.3 版本，基本已经可以完美替代 pushbear ，本教程由iobroker首发

企业微信推送有以下优点：

自建服务，除非企业微信停服

可以接收用户发送的 文字 语音 (配置百度已经自动转换文字了) 等等

(配置百度已经自动转换文字了) 等等 更好的私密性

但是同时具有最大的缺点就是：需要你有公网服务

手摸手从零开始教程

注册企业微信

注册地址如下https://work.weixin.qq.com/wework_admin/register_wx, 没啥要求，随意注册即可使用

创建应用

获取配置信息

直接进入应用里面可以获取到AgentId Secret



企业id 在我的企业最下面可以找到



接收消息 模块中有设置API接收，用来设置企业微信请求的URL Token EncodingAESKey

特别注意： 先把这些信息填写到node-red节点信息中， 然后才能验证通过此步

特别注意： 先把这些信息填写到node-red节点信息中， 然后才能验证通过此步

特别注意： 先把这些信息填写到node-red节点信息中， 然后才能验证通过此步



安装 node-red节点

node-red-contrib-bizwechat

配置节点信息

节点分为 服务端，输出， 推送

服务端： 用来接收企业微信发来的信息，你可以在后面获取企业微信发过来的信息，但是同时你 需要给它反馈 不然它认为你没有收到，重复发送三次，只是确认收到消息，直接返回一个空，即msg.payload = '' 输出： 用于返回 服务端 信息，一般跟在 服务端 后面，不可以单独使用 推送: 发送消息给指定的人或多个人，默认为群发，指定人是通过通讯录里面的账号， 可以自行查看

bizwechat 配置信息 一下信息可以从上面说明如何获取， 填写百度语音配置时，会自动把企业微信发过来的语音消息转换为文字，可以输出信息看一下

测试服务状态

访问你的机器 ip:节点里面的端口 ， 出现一下界面表示服务正常 访问你外网的地址，出现相同的界面表示外网访问也正常

特别说明：如果你是通过路由器端口映射到内网这台机器端口的，放url请填写 域名:端口访问

特别特别注意：这里的端口不是node-red的1880端口，而已你节点信息里面填写的端口

如何添加人到企业微信

找到通讯录栏目，添加人员。 可以采用直接 微信邀请 或 添加成员方式 。

如何使用微信接收消息

找到我的企业里面的微工作台找到邀请关注，如下图：

范例流程