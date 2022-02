Remote Desktop Protocol for Node.js

node-rdpjs is a pure implementation of the Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) protocol (client and server side). node-rdpjs support only SSL security layer.

Install

You can install last release node-rdpjs through npm :

npm install node-rdpjs

Or work with dev branch :

git clone https://github.com/citronneur/node-rdpjs.git cd node-rdpjs npm install

RDP Client

To create a simple rdp client :

var rdp = require ( 'node-rdpjs' ); var client = rdp.createClient({ domain : 'my_domain' , userName : 'my_username' , password : 'my_password' , enablePerf : true , autoLogin : true , decompress : false , screen : { width : 800 , height : 600 }, locale : 'en' , logLevel : 'INFO' }).on( 'connect' , function ( ) { }).on( 'close' , function ( ) { }).on( 'bitmap' , function ( bitmap ) { }).on( 'error' , function ( err ) { }).connect( 'XXX.XXX.XXX.XXX' , 3389 );

Client parameters :

domain {string} Microsoft domain

userName {string} Username

password {string} password

enablePerf {boolean} Active some performance features (disable wallpaper)

autoLogin {boolean} start session if login informations are good

decompress {boolean} use RLE algorrithm for decompress bitmap

screen {object} screen size width {integer} width of screen height {integer} height of screen

locale {string} keyboard layout en qwerty layout fr azerty layout

logLevel {string} console log level of library DEBUG INFO WARN ERROR



Use of decompress parameter impact performance.

Client Events

List of all available events from server

connect

Connect event is received when rdp stack is connected

close

Close event is received when rdp stack is close cleanly

error

Error event is received when a protocol error happened

bitmap

Bitmap event is received for a bitmap refresh order :

destTop {integer} y min position

destLeft {integer} x min position

destBottom {integer} y max position

destRight {integer} x max position

width {integer} width of bitmap data

height {integer} height of bitmap data

bitsPerPixel {integer} [15|16|24|32] bits per pixel

isCompress {boolean} true if bitmap is compressed with RLE algorithm

data : {Buffer} bitmap data

Client Inputs

Client inputs are mainly user inputs (mouse and keyboard).

Mouse

client.sendPointerEvent(x, y, button, isPressed);

x {integer} mouse x position in pixel

y {integer} mouse y position in pixel

button {integer} [ 1 (left) | 2 (right) | 3 (middle) ]

isPressed {boolean} true for a pressed button event

Keyboard

client.sendKeyEventScancode(code, isPressed);

code {integer} scancode of key

isPressed {boolean} true for a key pressed event

client.sendKeyEventUnicode(code, isPressed);

code {integer} unicode char of key

isPressed {boolean} true for a key pressed event

Project

Please see mstsc.js project page to watch an example of node-rdpjs.

Roadmap