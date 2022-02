Node QUnit Puppeteer Plugin

A simple node module for running qunit tests with headless Chromium.

There is a common issue with PhantomJS failing with ES6 code, and the logical solution is to use Chrome Puppeteer instead.

Usage

Command-line utility

npm install -g node-qunit-puppeteer node-qunit-puppeteer < URL > [ < timeout > ] [ < puppeteerArgs > ]

<URL> - the address (or filepath) of the qunit HTML test page.

<timeout> - (optional) test run timeout in milliseconds. Default is 30000.

<puppeteerArgs> - (optional) Chrome command-line arguments. Default is "--allow-file-access-from-files".

Examples

node-qunit-puppeteer https://example.org/ 10000 "--allow-file-access-from-files --no-sandbox" node-qunit-puppeteer ./test/test-runner.html 10000 "--allow-file-access-from-files --no-sandbox"

Node module

npm: npm install node-qunit-puppeteer --save-dev

yarn: yarn add node-qunit-puppeteer --dev

Exported functions

async function runQunitPuppeteer(qunitPuppeteerArgs) -- Opens the specified HTML page in a Chromium puppeteer and captures results of a test run. Returns an object with information on every module/test run.

function printOutput(qunitResult, console) -- Takes the output of runQunitPuppeteer and prints it to console with identation and colors.

function printResultSummary(qunitResult, console) -- Takes the output of runQunitPuppeteer and prints a summary to console with identation and colors.

function printFailedTests(qunitResult, console) -- Takes the output of runQunitPuppeteer and prints failed test(s) information to console with identation and colors.

async function runQunitWithBrowser(browser, qunitPuppeteerArgs) -- Runs the specified HTML page in the puppeteer.Browser instance. You might want to use this if you need to use a different puppeteer version or if you need to apply some additional logic on top of it.

async function runQunitWithPage(page, qunitPuppeteerArgs) -- Runs the specified HTML page in the puppeteer.Page instance. Just like the previous function, you may want to use it if you need to use a different puppeteer version.

Examples

const path = require ( "path" ); const { runQunitPuppeteer, printOutput } = require ( "node-qunit-puppeteer" ); const qunitArgs = { targetUrl : `file:// ${path.join(__dirname, "tests.html" )} ` , timeout : 10000 , redirectConsole : true , puppeteerArgs : [ "--allow-file-access-from-files" ] }; runQunitPuppeteer(qunitArgs) .then( result => { printOutput(result, console ); if (result.stats.failed > 0 ) { } }) .catch( ex => { console .error(ex); });

const path = require ( "path" ); const { runQunitPuppeteer, printResultSummary, printFailedTests } = require ( "node-qunit-puppeteer" ); const qunitArgs = { targetUrl : `file:// ${path.join(__dirname, "tests.html" )} ` , timeout : 10000 , redirectConsole : true }; runQunitPuppeteer(qunitArgs) .then( result => { printResultSummary(result, console ); if (result.stats.failed > 0 ) { printFailedTests(result, console ); } }) .catch( ex => { console .error(ex); });

Output

result object