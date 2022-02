Used to load and save PO files.

var po = require ( 'node-po' ) , fs = require ( 'fs' ) po.load( 'text.po' , function ( _po ) { console .log(_po.headers); console .log(_po.items); _po.save( 'copy.po' , function ( ) { console .log( 'We copied a PO file for no reason!' ); }); });