DEPRECATED

Please begin using the official PagerDuty repository located here https://github.com/PagerDuty/pdjs

Installation

npm install --save node-pagerduty

The --save tells NPM to automatically add it to your package.json file

Usage

const pdClient = require ( 'node-pagerduty' ); const pdapiToken = 'yourapiTokenGoesHere' ; const pd = new pdClient(pdapiToken); let yourId = 'yourScheduleIdGoesHere' ; let yourQs = { time_zone : 'UTC' , since : 'yourSince' , until : 'yourUntil' }; pd.schedules.getSchedule(yourId, yourQs) .then( res => { console .log(res); }) .catch( err => { console .log(err); });

OAuth Bearer Tokens

This library also supports the usage of Bearer tokens generated by OAuth2. To initialize a new pdClient with a Bearer token simply pass a second argument of Bearer for the token type. The whole call would look something like this:

const pd = new pdClient(pdapiToken, 'Bearer' );

Optional Request Parameters

You can override or add to the request options, allowing for things such as proxying or setting a higher timeout for slower connections. This parameter is optional.

const myCustomOptions = { "proxy" : "https://proxy.example.com" , "headers" : { "Proxy-Authorization" : "Basic xxxxxxxxxxxx" , "dont-send-to-proxy" : "ok" , "dont-send-to-dest" : "ok" }, "timeout" : 10000 }; const pd = new pdClient(pdapiToken, null , myCustomOptions)

Methods

All methods follow the official API documentation.

This is a promise based library: (fullfilled, rejected)

Abilities

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Abilities

abilities .listAbilities () abilities .testAbility ( id )

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Add-ons

addOns .listAddOns ( qs ) addOns .installAddOn ( payload ) addOns .deleteAddOn ( id ) addOns .getAddOn ( id ) addOns .updateAddOn ( id , payload )

Analytics

https://developer.pagerduty.com/api-reference/reference/REST/openapiv3.json/paths/~1analytics~1raw~1incidents~1%7Bid%7D/get

analytics .getIncidentData ( id ) analytics .getIncidentsData ()

Business Services

https://developer.pagerduty.com/api-reference/reference/REST/openapiv3.json/paths/~1business_services/get

businessServices .listBusinessServices ( qs ) businessServices .createBusinessService ( payload ) businessServices .deleteBusinessService ( id ) businessServices .getBusinessService ( id ) businessServices .updateBusinessService ( id , payload )

Contextual Search

https://api-reference.pagerduty.com/#!/Contextual_Search

contextualSearch .listTags ( qs ) contextualSearch .createTag ( payload ) contextualSearch .deleteTag ( id ) contextualSearch .getTag ( id ) contextualSearch .getConnectedEntities ( id , entity_type ) contextualSearch .assignTags ( entity_type , id , payload )

Escalation Policies

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Escalation_Policies

escalationPolicies .listEscalationPolicies ( qs ) escalationPolicies .createEscalationPolicy ( from , payload ) escalationPolicies .deleteEscalationPolicy ( id ) escalationPolicies .getEscalationPolicy ( id , qs ) escalationPolicies .updateEscalationPolicy ( id , payload )

Event Rules

Note: Event Rules endpoint does not work with Bearer tokens. Only Token tokens https://v2.developer.pagerduty.com/docs/global-event-rules-api

eventRules .listEventRules () eventRules .createEventRule ( id , payload ) eventRules .deleteEventRule ( id ) eventRules .updateEventRule ( id , payload )

Extension Schemas

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Extension_Schemas

extensionSchemas .listExtensionSchemas () extensionSchemas .getExtensionVendor ( id )

Extensions

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Extensions

extensions .listExtensions ( qs ) extensions .createExtension ( payload ) extensions .deleteExtension ( id ) extensions .getExtension ( id , qs ) extensions .updateExtension ( id , payload )

Events

https://v2.developer.pagerduty.com/docs/send-an-event-events-api-v2

events .sendEvent ( payload )

Incidents

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Incidents

incidents .listIncidents ( qs ) incidents .createIncident ( from , payload ) incidents .manageIncident ( from , payload ) incidents .mergeIncidents ( id , from , payload ) incidents .getIncident ( id ) incidents .updateIncident ( id , from , payload ) incidents .listAlerts ( id , qs ) incidents .manageAlerts ( id , from , payload ) incidents .getAlert ( id , alert_id ) incidents .updateAlert ( id , alert_id , from , payload ) incidents .listLogEntries ( id , qs ) incidents .listNotes ( id ) incidents .createNote ( id , from , payload ) incidents .createStatusUpdate ( id , from , payload ) incidents .createResponderRequest ( id , from , payload ) incidents .snoozeIncident ( id , from , payload )

Priorities

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Priorities

priorities .listPriorities ()

Response Plays

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Response_Plays

responsePlays .createResponseReplay ( payload ) responsePlays .deleteResponseReplay ( id ) responsePlays .getResponseReplay ( id ) responsePlays .listResponseReplay ( qs ) responsePlays .runResponsePlay ( id , from , payload ) responsePlays .updateResponseReplay ( id , payload )

Log Entries

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Log_Entries

logEntries .listLogEntries ( qs ) logEntries .getLogEntry ( id , qs )

Maintenance Windows

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Maintenance_Windows

maintenanceWindows .listMaintenanceWindows ( qs ) maintenanceWindows .createMaintenanceWindow ( from , payload ) maintenanceWindows .deleteMaintenanceWindow ( id ) maintenanceWindows .getMaintenanceWindow ( id , qs ) maintenanceWindows .updateMaintenanceWindow ( id , payload )

Notifications

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Notifications

notifications .listNotifications ( qs )

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/On-Calls

onCalls .listAllOnCalls ( qs )

Rulesets

https://developer.pagerduty.com/api-reference/reference/REST/openapiv3.json/paths/~1rulesets/get

rulesets .listRulesets ( qs ) rulesets .getRuleset ( id ) rulesets .createRuleset ( payload ) rulesets .updateRuleset ( id , payload ) rulesets .deleteRuleset ( id ) rulesets .listRulesetRules ( id , qs ) rulesets .createRulesetRule ( id , payload ) rulesets .getRulesetRule ( rulesetId , ruleId ) rulesets .deleteRulesetRule ( rulesetId , ruleId ) rulesets .updateRulesetRule ( rulesetId , ruleId , payload )

Schedules

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Schedules

schedules .listSchedule ( qs ) schedules .createSchedule ( payload ) schedules .previewSchedule ( qs , payload ) schedules .deleteSchedule ( id ) schedules .getSchedule ( id , qs ) schedules .updateSchedule ( id , qs , payload ) schedules .listOverrides ( id , qs ) schedules .createOverride ( id , payload ) schedules .deleteOverride ( id , override_id ) schedules .listUsersOnCall ( id , qs )

Service Dependencies

https://developer.pagerduty.com/api-reference/reference/REST/openapiv3.json/paths/~1service_dependencies~1associate/post

serviceDependencies .associateDependencies ( payload ) serviceDependencies .disassociateDependencies ( payload ) serviceDependencies .getBusinessServiceDependencies ( id ) serviceDependencies .getTechnicalServiceDependencies ( id )

Services

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Services

services .listServices ( qs ) services .createService ( payload ) services .deleteService ( id ) services .getService ( id , qs ) services .updateService ( id , payload ) services .createIntegration ( id , payload ) services .viewIntegration ( id , integration_id ) services .updateIntegration ( id , integration_id , payload )

Teams

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Teams

teams .listTeams ( qs ) teams .createTeam ( payload ) teams .deleteTeam ( id , qs ) teams .getTeam ( id , qs ) teams .updateTeam ( id , payload ) teams .getTeamMembers ( id , qs ) teams .removeEscalationPolicy ( id , policy_id ) teams .addEscalationPolicy ( id , policy_id ) teams .removeUser ( id , user_id ) teams .addUser ( id , user_id , payload )

Users

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Users

users .listUsers ( qs ) users .createUser ( from , payload ) users .deleteUser ( id ) users .getUser ( id , qs ) users .updateUser ( id , payload ) users .getCurrentUser ( qs ) users .listContactMethods ( id ) users .createContactMethod ( id , payload ) users .deleteContactMethod ( id , contact_method_id ) users .getContactMethod ( id , contact_method_id ) users .updateContactMethod ( id , contact_method_id , payload ) users .listNotificationRules ( id , qs ) users .createNotificationRule ( id , payload ) users .deleteNotificationRule ( id , rule_id ) users .getNotificationRule ( id , rule_id , qs ) users .updateNotificationRule ( id , rule_id , payload ) users .deleteAllUserSessions ( id ) users .listUserActiveSessions ( id ) users .deleteUsersSession ( id , type , session_id ) users .getUsersSession ( id , type , session_id )

Vendors

https://v2.developer.pagerduty.com/v2/page/api-reference#!/Vendors

vendors .listVendors () vendors .getVendor ( id )

License

MIT license. See the LICENSE file for details.