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node-openssl-cert

by Lyas Spiehler
0.1.40 (see all)

Node.JS OpenSSL wrapper

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node-openssl-cert

Node.JS OpenSSL wrapper for creating and converting private keys, generating CSRs, etc.

Requirements

Make sure the OpenSSL binary is installed and located in the system path

Windows

Download installer from https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html (Light version is sufficient)

Debian/Ubuntu Linux

apt install openssl

RedHat/CentOS Linux

yum install openssl

Installation

npm install node-openssl-cert

Build SSCEP on Ubuntu 20.04

apt -y install libtool m4 automake make git pkg-config

cd /usr/src
git clone https://github.com/certnanny/sscep.git
cd sscep
libtoolize && aclocal && autoheader && automake --add-missing && autoreconf
./configure
make
make install

Usage

Load and instantiate node-openssl-cert

const node_openssl = require('node-openssl-cert');
const openssl = new node_openssl();

If the openssl executable is not in your system path, provide it in an options object and pass it as an argument

const node_openssl = require('node-openssl-cert');

var options = {
    binpath: 'C:/Program Files/OpenVPN/bin/openssl.exe'
}

const openssl = new node_openssl(options);

Generate an RSA privatekey with the default options and show the openssl command used to create it.

openssl.generateRSAPrivateKey({}, function(err, key, cmd) {
    console.log(cmd);
    console.log(key);
});

Will return like this:

[ 'openssl genpkey -outform PEM -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out rsa.key' ]
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKYwggSiAgEAAoIBAQDjnDud8ysybn1Y
CJd6iYORtt9zya6w/vaeRRQzmSgkOcA2xqaN0PxwgYk+pUSLBgmgTVXaaSZtleX1
7safXdze1a4lCtoTOxWG5awOgfmZL9ZMqY4PumM4VsN6K1oIWxHthRudisOldYUx
Sn6iDWtZBem1pGAm/IiTRQbgrs/okw7HEO0j18ZqsTpWXyq/hRMDRYajgWemkeLD
FVMvWdroY9RDalXTy1qec+Ic8NBpE9I3FZlHdFd0hJB4V/OpoC+5OaCdQiIoPkeO
ZJMjs/2DYGr0Lh0UWBfgpxT2eDpXKFuQUDiFwAa2vuXkrqWMjcR7naU2QaaymvAm
hV3IWmQ7AgMBAAECggEANOvwmKsfkhxKnJtyzRUIOGsyzXNJYPIHWYlqRw0HXlTn
MlVCCJtc9rPHu38lzsVam6EfoybrvnMqAuK/3/ItFsrMMOSzC+GjAbiJJt5lsI6E
31JVK6cExua1kMRfrK2wH2/hmeHX17LZgzp08yz3lr1fN9K+YJI7FzLnhHpg8QxA
ENCfib29NS0poIGg0sX3VSI1RPhicQyBm2hgjllawIhnA8fkz+K76tDvbgU8uZWQ
z23MGmg2qbejzIDR8GckKBeTCVTOxktLDWHWxdGl94/K0Q4NYMVb/XSDR/CTKvmB
6Ll5abYrOF8sf/2mPsYlNirBb6EvniRk6lo70KK/4QKBgQD1ePMGbF5YqlySaJWC
gF2vRJgdDhyETzt3d6D/vivvIfsy0zDgUR8qqnzNH0wL1IZ7JYwFcqPmJJjRdiea
fzlY6LLs1snOuhIx1jw1Z8pfJALO39nuN/3h/Hpw3f+2PG9ozBjww26zjPqrmQnN
TeH/oFT7DTupzJY8N+bndd9nqQKBgQDtXyyUHwrVoLToNizSnBzFKr5Oe2SyQsIh
YC+dN0moAVuRVz6Fz2xRDodS1S2CGvK0j6mSnkaYufVDW3zh1KtfyCoMKYar4ZZ5
XcIVojwk9GL6t4tHtgknbfXcO+NHZXi5NJXc0sFVEbxZwmJyXKLDrOHsApufTLNO
LZme9r4LQwKBgCc6KdQH81fF+b8n2WSecNo2YvyZqbL3GnCv/FmCIXE4g/UOTMw8
Cnf+AK2i57soPkllqaehN1Hq3UTz1cZZuGdd4GH6vQs9LvUp4DtEl9F2ZsB6g1AP
QJIhj8uDnn6Xz9H2c7Hd+U3WJKTRcwCNBqWcEJiB99vdptB+unaYnpfpAoGAShZF
jKmvsQOq0zttfAK7vBJeOZKr2DOb8dzan6BM/gIGeXOYkR0vepElTYY54PzWOeMJ
EzkRYcPQuEhKzxWYs5l+/jLL1MPhOlo4JJZxXTtl1UkKUMSRUNwyO535jyQtrOir
ybOCIjIZ7o4MOhONvbMtBIO/3NWMtV7oLsRmho8CgYB5qx6eVB44rn9T4pzE1UEK
k/KrtzLRBjCJfqWhYfbTDOzItqQEjzmVmTZxLHl3TIR9xYgcqKTD91y+cwl3j35g
7fpidBDjqZmP2vUNav8l95yq94iC95e80QSBHgpMHkaRqSpj3P5NaOG8zGxwOZ1x
Ke97vdVom/vmhxgbok9skQ==
-----END PRIVATE KEY-----

Generate an RSA private key with custom options and show the openssl command used to create it.

var rsakeyoptions = {
    encryption: {
        password: 'test',
        cipher: 'des3'
    },
    rsa_keygen_bits: 2048,
    rsa_keygen_pubexp: 65537,
    format: 'PKCS8'
}

openssl.generateRSAPrivateKey(rsakeyoptions, function(err, key, cmd) {
    console.log(cmd);
    console.log(key);
});

Will return like this:

[ 'openssl genpkey -outform PEM -algorithm RSA -pass pass:test -des3 -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -pkeyopt rsa_keygen_pubexp:65537 -out rsa.key' ]
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFDjBABgkqhkiG9w0BBQ0wMzAbBgkqhkiG9w0BBQwwDgQIS10INHjYe7ECAggA
MBQGCCqGSIb3DQMHBAjL6y04rNxnowSCBMgs4NLlXMJsI2c/ZYNpKg3aLXCdyr3T
2kIZRURTzBziP4gBGRNwjJqb/4xbp2H1XXB9l8BMdlDFDaqi0xnPxJdu7lJAHi71
TJ7RCb7RxsuLVqjUbq6TYEPuAaS+KCHfEy/aCJx6oyGWkyJaoLl97lxIZ+TnVKxs
LWN4PwclYJbX0LbXNJblanHqBAw/5ggl95PlpxidLL8K9Gvm2SfFCMoGpBCT8vJl
YtUECFlV/gBW467nhcLdODNNk06D34AxUWvcP4ELAAx7aj7NMNx3xRjbWW5cHpfy
RMsaL+26vEhX2RKDgqsUZ6vhk0qLTxlpI+gaqyvTZsShtEU1CbESn0vSKb8tuJSq
Rw1kDxCXkNHG1tJimeMVGt27sUvhIP1HqEwPBTF1iGAaulruPGmlchGAMpIvW+4I
++Kmf2ezaFCASi9ggn9Xm2jupJOaxJQ1cTdPZzJx9zqUMC/cVrps7QSPLM+4mIzB
XCNl9JU6tAsKI49tWn9QSbvE8fiEPOnPLbGnQL21VNHFOCaVVPKL849QLS37rKXd
gf16eO80UD51CZU4ZibUhL+IgVONFZj4Pbh+GJh5Mr7E/pghvJUNKvnBnhLsRwYx
BEHN8mEQmju1kZLlT+N4dAOBOKH+Fu9TqTAaC8FM5+FDLFRlfBKF8prwvjvKGmYF
edy+co0fd6Q8VpWTHNAmQIV4MDqRLj7vncB8GyX5C8ety6MMLdKLG5ZgqVP28BHy
+QyMhpAUmBPWpblvZ/GdTynatuZe1Cra7SKqDdDOJEbPXeNuuo2bVYwFQszC+682
3lOI3ghQeB3ghRlCtRipkO04y3+L6ytX2tZsoBvV1EhpXWP6rrkD1PuZc4sWNpDy
cN88ga20Ee+WcNkNSPjseULnCEAy1H/waewhL040q3hbpDgla8bWbZHvs17yvlPx
JOKlhan2sXuahbi0vua6B6bJ0qJktpKNqIjuQRrqNISTsKdKiYAHgcz58r3tmXIP
wHB4KmfSW+2xMm5sYrrCmZ8+1TYBMx1egMBYhmV6X3jQGDZp3KpKPA5hb+J8kJfa
PyZXJW85h368XNU3G7CE6Vo7p8F7in3gEa78ZMNko5JNFrV2LWd/lyl8xEZKklF6
RcBFRCta/08eLcOmGJssbVsa4tuxIKFceyVG7axhy4VIYLbjLKERUrDsjcE303Fh
f+UVI/UH2k3CgfyXUOXdNP2EZyHFrH2E36nTb4nLzaB7tKoYeg+YKQFMQnNtTmck
7fuzXUiWuEmxkkw9D4WoFExc4BPXX40Oa2bzUzwWML3sBREY0UJK0+J02bumJ5wf
Nyr0NHUKw6ZZOI5V1nrLgjcWGD0jxpHcyDFR6nqlXo9VfjXdIGfSQ9HfzOVc/uJn
lciM8BvkDUO1sDzEt4njHsk9OdVZw2nbgZa6vZHK5aulNJ19CUdXtiwitNRkLbuB
HpnCrdkLKAFGJhx0PqsUPRIMDTDgn/cmBgYwIIOcFy+tYKh89XT14xEvSj2XH6qD
/GUVBs2sFzId5fbrRwkTUIS/oadQFTBJbWHXs2bKLRMg5PbblDvvTTFHuq10CiwT
alHa+0pTuWFxNCyACxt6ZzpB4n0K9tV5HUC1Fri+JNgkBslzZelHNDm6P7aldxtg
LSo=
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

Generating a private key with custom options and using it to generate a CSR showing the commands for both and the openssl config for the CSR.

var rsakeyoptions = {
    encryption: {
        password: 'test',
        cipher: 'des3'
    },
    rsa_keygen_bits: 2048,
    rsa_keygen_pubexp: 65537,
    format: 'PKCS8'*/
}

var csroptions = {
    hash: 'sha512',
    subject: {
        countryName: 'US',
        stateOrProvinceName: 'Louisiana',
        localityName: 'Slidell',
        postalCode: '70458',
        streetAddress: '1001 Gause Blvd.',
        organizationName: 'SMH',
        organizationalUnitName: 'IT',
        commonName: [
            'certificatetools.com',
            'www.certificatetools.com'
        ],
        emailAddress: 'lyas.spiehler@slidellmemorial.org'
    },
    extensions: {
        basicConstraints: {
            critical: true,
            CA: true,
            pathlen: 1
        },
        keyUsage: {
            //critical: false,
            usages: [
                'digitalSignature',
                'keyEncipherment'
            ]
        },
        extendedKeyUsage: {
            critical: true,
            usages: [
                'serverAuth',
                'clientAuth'
            ]   
        },
        SANs: {
            DNS: [
                'certificatetools.com',
                'www.certificatetools.com'
            ]
        }
    }
}

openssl.generateRSAPrivateKey(rsakeyoptions, function(err, key, cmd) {
    console.log(cmd);
    console.log(key);
    openssl.generateCSR(csroptions, key, 'test', function(err, csr, cmd) {
        if(err) {
            console.log(err);
        } else {
            console.log(cmd.command);
            console.log(csr);
            console.log(cmd.files.config);
        }
            
    });
});

Will return like this:

[ 'openssl genpkey -outform PEM -algorithm RSA -pass pass:test -des3 -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -pkeyopt rsa_keygen_pubexp:65537 -out rsa.key' ]
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIFDjBABgkqhkiG9w0BBQ0wMzAbBgkqhkiG9w0BBQwwDgQIGygSM8eJHg8CAggA
MBQGCCqGSIb3DQMHBAjR9LqF/JED0ASCBMjbgofGddW4epbJN4xfHjkhTmr+S7dA
PPkZsMmj/7oXVox7pxpQ3w4zJJdg2PQdCf7aMjE5aE2N7bKHTw8CYuofQqmpiJOp
svtD33qxPwLJ3g3jqf0ptIVn+TpPbCWG04E0kwblwgkI+3jyIPit4D+GhQp05khs
Iy7DBK3KqnrBGDebJKIBdYKGF20vLCO8PY0h/DTA1uUHHwT5A1OTSVkl2DCJ/NVF
5e31kDsg2weGTULQGkVBUgybkAWJNvQSyeD6NlGBMHYKNU93NQuszab9U5rAO3z2
TpP6FSLXeEKPs2RSa7Bbc5QLjB/B0rqoHrnDTIXD9zFiA5aRdIELiZY4gQD5vc5F
AfMNE5CM5VM2+SBuvn2a7y2WuM+AynfOPL5RQFFe4ldEgoQQeWhFrhEqPn3rud8s
b4rmEWOj9cemq08UatV2pKIrrcgIuMULwCT3rFt0FOMIr6bVUpItrNvcjPi17Pdw
kZjNg7O0NCU0mYdMXsi2Jj0uRI6TxjuVWoQ2fQyoJc520auYn0C0diREWljBl1NG
MQ3nR71WEGxDGdfcw3tKm/g1GN7dkH4YvpbjPWjN6AyLkv/u7gGtyshyb8NgvlJb
xdteAKuAFjop7MftLF7MKshu4ODj7gdrjJVA329CSdjn4tCteX2Q6iKVUfcXpUMA
OjblRST9/callgQmbpj5pXrB4XLYZk+TDvhFpuTtEzTcKYCfem5CQ/vn3sXJ+iEH
EraATKvpQLlCqzKB14WqaOfISQhg/viie4ieRZHDdHLxuPRzisK8BipxWdQppQqW
g8pc2hZv6RgiW7FeEm/pNlpQaw48ifE3uvscqntmm7nP3GiE+xYEPdy/RgVrPe5W
YkaZdSY4Tb/bRKEAHUGX12CFSdifTgJxBVEQpwmFXHNRDEj6E48blDV6Mni/MioY
LJVWvXxEQyRuiIkCVhugs/nGk6TQOvGDnXq+bAXGcHZD43bZkypSLdVvMnkaHZ0H
dqqM5yfz7tRpNaPvwwPKPI6cnAWPq5IWBKHgo/FZ97imWzFLlRJRxquuKm94fScR
gaBHGD7XxTqSD2nhqEkGxBUmdHoKbEaMDLxRK4dvKP7ut0e40HzlCE5ofiUuCh9B
4RODmkZSr0jdtkgEeFqSor05oUaxpu51aYcMVishZq6F07wLS0Uzdn+EbcwfYGv0
T9hJaA9UZRj/cBOo81hfoqvxN8CkH8aQ9Nv3Xbr8+LR+mQmcMvluxlqtC9FciIyf
pxFixTlQtSPS6DH3taDfxD2aHggI/IY9TsEuIqp/VNRTiHLJ7VfTlL03/QaQZ1T/
N5u9zavvpoozoWnXcgM9GoyuE8Z149qgNi4gqcVjEh2EPJur+4QEaZm+mS+ows/4
AuOsDYJ6AJw6Qtw2G0qqDsbcz8EEkIZuxu6Tfb1rbI0tFyys4We3fGdePgdaEJCW
xufczFA8cgC7CBSJfSJx9Op05hMGSEtOgRLRrZJL7u4kAsQ9Zqamz8/2mM5YCO3E
zNN89k6b13fmcuXcN2bFacoQbrXJgA72EAinKEq1lyiB4q0LD5Kp4mM3Fia7gZqs
NGoP5pM61eXypNFU0Wlsq28odu86FxzXia05ataIehyidfGeWEzkDrZc4uwffymF
8Fc=
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----

[ 'openssl req -new -new -nodes -key rsa.key -config config.txt -passin pass:test' ]
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDxTCCAq0CAQAwge0xCzAJBgNVBAYTAlVTMRIwEAYDVQQIDAlMb3Vpc2lhbmEx
EDAOBgNVBAcMB1NsaWRlbGwxDjAMBgNVBBEMBTcwNDU4MRkwFwYDVQQJDBAxMDAx
IEdhdXNlIEJsdmQuMQwwCgYDVQQKDANTTUgxCzAJBgNVBAsMAklUMR0wGwYDVQQD
DBRjZXJ0aWZpY2F0ZXRvb2xzLmNvbTEhMB8GA1UEAwwYd3d3LmNlcnRpZmljYXRl
dG9vbHMuY29tMTAwLgYJKoZIhvcNAQkBFiFseWFzLnNwaWVobGVyQHNsaWRlbGxt
ZW1vcmlhbC5vcmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCe+OU/
TpicMHwfwUo185seGmmUprWQHTXsJ4a4AWSvmBTses8ObWdFEn/zqZhRchFMlp1a
3guyGmM/eSAO1Ie/tr2DVAPUH+w6OttucrSLtpyMcops3me6xW61xiZ8DpciP0EU
kjGWoxdC+ZOAV6o0sRpYIIv2OUfBb82W2PV2U8YBhvM65Ybw7xl+Wz2ufcxBABGb
fhQMqwtYtcCV93uaQ4KCZlQuk6leKq8DfI6VQ/vxuzV7KvLL9wYfX2u0++TvmyMC
MWVUlsYuyjJ8KlSx2BroyvzyzppKlDOdhUNdM3i2ln1X4W68PlFZxopjFoR9HL0i
ZbbnCv40JQMP83ArAgMBAAGggZEwgY4GCSqGSIb3DQEJDjGBgDB+MBIGA1UdEwEB
/wQIMAYBAf8CAQEwCwYDVR0PBAQDAgWgMCAGA1UdJQEB/wQWMBQGCCsGAQUFBwMB
BggrBgEFBQcDAjA5BgNVHREEMjAwghRjZXJ0aWZpY2F0ZXRvb2xzLmNvbYIYd3d3
LmNlcnRpZmljYXRldG9vbHMuY29tMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4IBAQA6NHqm+zh4
H0whrVcAJ/udn5wY70L8sZgjsVBhWPdV4ZyMm2ZdfrHvkav64DsLW3K/5TjgB3oc
gvKI0ruCWCgsKSM9gmWyTxUuVPT6M/cL/qLQNr2h+UoSvvqcD/spwlMtY1FDgfHy
Q3FnUY7BBLFffbxgiJ/LTrvsE7RAvGtRRgYhR/pAl7P1XsD7Iqip1XfFHYRL++/o
6A0z+kkcZBT4QME2Bm9UmTbI7zDaNcfUJ1QI1oBfLosZ/Uj5d2cAHDc/gD5/u/Ep
vHPMCq0pwYXN/MTFWw7IKGuZ3L+zSgEg/kuvL3qOvpiacFfUvo5BcxXMkSupiBqc
JX0LCXd6RpV8
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

[ req ]
default_md = sha512
prompt = no
req_extensions = req_ext
distinguished_name = req_distinguished_name
[ req_distinguished_name ]
countryName = US
stateOrProvinceName = Louisiana
localityName = Slidell
postalCode = 70458
streetAddress = 1001 Gause Blvd.
organizationName = SMH
organizationalUnitName = IT
0.commonName = certificatetools.com
1.commonName = www.certificatetools.com
emailAddress = lyas.spiehler@slidellmemorial.org
[ req_ext ]
basicConstraints=critical,CA:true,pathlen:1
keyUsage=digitalSignature,keyEncipherment
extendedKeyUsage=critical,serverAuth,clientAuth
subjectAltName = @alt_names
[ alt_names ]
DNS.0 = certificatetools.com
DNS.1 = www.certificatetools.com

Import an existing RSA private key with password test and generate a CSR using it.

const fs = require('fs');

var csroptions = {
    hash: 'sha512',
    subject: {
        countryName: 'US',
        stateOrProvinceName: 'Louisiana',
        localityName: 'Slidell',
        postalCode: '70458',
        streetAddress: '1001 Gause Blvd.',
        organizationName: 'SMH',
        organizationalUnitName: 'IT',
        commonName: [
            'certificatetools.com',
            'www.certificatetools.com'
        ],
        emailAddress: 'lyas.spiehler@slidellmemorial.org'
    },
    extensions: {
        basicConstraints: {
            critical: true,
            CA: true,
            pathlen: 1
        },
        keyUsage: {
            //critical: false,
            usages: [
                'digitalSignature',
                'keyEncipherment'
            ]
        },
        extendedKeyUsage: {
            critical: true,
            usages: [
                'serverAuth',
                'clientAuth'
            ]   
        },
        SANs: {
            DNS: [
                'certificatetools.com',
                'www.certificatetools.com'
            ]
        }
    }
}

fs.readFile('./test/rsa.key', function(err, contents) {
    openssl.importRSAPrivateKey(contents, 'test', function(err, key, cmd) {
        openssl.generateCSR(csroptions, key, 'test', function(err, csr, cmd) {
            if(err) {
                console.log(err);
            } else {    
                console.log(csr);
            }
                
        });
    });
});

Will return like this:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDxTCCAq0CAQAwge0xCzAJBgNVBAYTAlVTMRIwEAYDVQQIDAlMb3Vpc2lhbmEx
EDAOBgNVBAcMB1NsaWRlbGwxDjAMBgNVBBEMBTcwNDU4MRkwFwYDVQQJDBAxMDAx
IEdhdXNlIEJsdmQuMQwwCgYDVQQKDANTTUgxCzAJBgNVBAsMAklUMR0wGwYDVQQD
DBRjZXJ0aWZpY2F0ZXRvb2xzLmNvbTEhMB8GA1UEAwwYd3d3LmNlcnRpZmljYXRl
dG9vbHMuY29tMTAwLgYJKoZIhvcNAQkBFiFseWFzLnNwaWVobGVyQHNsaWRlbGxt
ZW1vcmlhbC5vcmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCv69qN
xSN/piKKS44mVwgxAOCeSMS1qzmV+73O00zI9lzT5kGiKSmg3pDnzUoXTiLFJRWw
7IQBpRisLMwTZTH+xGNb9A4ViCLosgEC2skGe5pbF6rigTSQrJSl69mDjg/8Xm/I
Dnh2bCS1pjw+jhCSVfqSEFhxny8QXxnyTQWCakn1lfrDbbHHsh55hPN4aQ9vF9vC
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