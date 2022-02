Open Street Map API client for geocoding and reverse geocoding

about Open Street Map API

OpenStreetMap has an Editing API for fetching and saving raw geodata from/to the OpenStreetMap database.

API v0.6 is the current version of the OSM Editing API deployed 17-21 April 2009.

Usage Policy for Open Street Map.

api

const openGeocoder = require('node-open-geocoder')

openGeocoder([options])

options url, string, OpenStreetMap URL, default to nominatim.openstreetmap.org port, integer, OpenStreetMap port, default to 80 timeout, integer, client timeout, default to 10000 mls userAgent, string, OpenStreetMap needs to receive this header, default to node-open-geocoder



geocode

openGeocoder.geocode(addr, [options])

more info about the address format

addr , string, ex: '135 pilkington avenue, birmingham'

, string, ex: options , object, ex: {addressdetails: 1, polygon_geojson: 1} addressdetails: Include a breakdown of the address into elements, can be 0 | 1 the second prop define the type of polygon and can be define only one: polygon_geojson: Output geometry of results in geojson format. polygon_kml : Output geometry of results in kml format. polygon_svg : Output geometry of results in svg format. polygon_text : Output geometry of results as a WKT.

, object, ex:

example

const openGeocoder = require ( 'node-open-geocoder' ); openGeocoder() .geocode( '135 pilkington avenue, birmingham' ) .end( ( err, res ) => {})

reverse

openGeocoder.reverse(longitude, latitude)

example