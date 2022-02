File based Node REST API mock server

Getting Started

This application requires Node 6 or higher. For Node <6 please use node-mock-server@0.22.1 For Node <4 please use node-mock-server@0.11.0

1. Install npm package:

$ npm install node-mock- server

2. Start init process:

$ node node_modules/node-mock- server /init

Options

node-mock-server options

Usage examples

node-mock-server usage examples

Features

CLI

$ node <nodeScript> Usage $ node <nodeScript> [ Options $ start mock server $ $ $ swagger- import run a swagger import $ validate run a validation for all mock data $ collections print all available collections $ collection <id> activate collection Examples $ node demo/ index .js $ node demo/ index .js collections

Demo

git clone https://github.com/smollweide/node-mock-server.git cd node-mock-server npm install node demo

License

MIT License

Changelog

Please see the Releases