A very light minifier Node.js module.





Features

It allow you to compress JavaScript, CSS and HTML files.

JavaScript:

CSS:

HTML:

Command Line Interface:

Installation

npm install @node-minify/core

And install the compressor you want

npm install @node-minify/uglify-js

Quick Start

const minify = require ( '@node-minify/core' ); const gcc = require ( '@node-minify/google-closure-compiler' ); const uglifyjs = require ( '@node-minify/uglify-js' ); minify({ compressor : gcc, input : 'foo.js' , output : 'bar.js' , callback : function ( err, min ) {} }); minify({ compressor : uglifyjs, input : './**/*.js' , output : 'bar.js' , callback : function ( err, min ) {} }); var promise = minify({ compressor : uglifyjs, input : './**/*.js' , output : 'bar.js' }); promise.then( function ( min ) {}); async function doMinify ( ) { const min = await minify({ compressor : uglifyjs, input : 'foo.js' , output : 'bar.js' }); }

import minify from '@node-minify/core' ; import gcc from '@node-minify/google-closure-compiler' ; minify({ compressor : gcc, input : 'foo.js' , output : 'bar.js' , callback : function ( err, min ) {} });

In memory

const htmlMinifier = require ( '@node-minify/html-minifier' ); const html = ` <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> </head> </html>` ; minify({ compressor : htmlMinifier, content : html }).then( function ( min ) { console .log( 'html min' ); console .log(min); });

More examples

Documentation

Visit https://node-minify.2clics.net for full documentation.

License

MIT