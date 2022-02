A client for communicating with a local or remote instance of linux containers. The interface is object-oriented, simple and uniform. Unrestrictive with an open MIT license.

Installing

$ npm install --save node-lxd

Getting Started

The following example connects to the local LXC instance and launches a new container.

var lxd = require ( "node-lxd" ); var client = lxd(); client.create( "myContainer" , "ubuntu" , function ( err, container ) { container.start( function ( err ) { if (!err) console .log( "Started " + container.name()); }); });

Example

The following example uses an express application to allow users to create containers and execute commands.

var express = require ( "express" ); var lxd = require ( "node-lxd" ); var client = lxd(); var app = express(); var containers = {}; app.post( "/create" , function ( req, res ) { client.launch(req.query.name, function ( err, container ) { if (err) res.json({ success : false , message : err.getMessage()}); else { containers[req.query.name] = container; res.json({ success : true , message : "Container launched" }); } }); }); app.post( "/run" , function ( req, res ) { if (!containers.hasOwnProperty(req.query.name)) { res.json({ success : false , message : "Container does not exist" }); return ; } containers[req.query.name].run(req.query.cmd.split( " " ), function ( err, stdOut, stdErr ) { if (err) res.json({ success : false , message : err.getMessage()}); else if (stdErr.length > 0 ) res.json({ success : false , message : stdErr}); else { res.json({ success : true , message : stdOut}); } }); }); app.listen( 3000 , function ( err ) { if (!err) console .log( "listening on port 3000" ); });

Documentation

The client class is documented here.

The container class is documented here.

The process class is documented here.