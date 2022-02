NodeKakao - Loco protocol compatible library

ES Module & Deno

Supporting dropped.

import * as NodeKakao from "https://cdn.skypack.dev/node-kakao?dts" ;

Node

npm i --save node-kakao

This implemention can stop working anytime.

Warning

Abusing this client can cause permanent service restriction.

Example

See examples folder. Examples are written in typescript.

Documentation

TypeDoc

Migrating from v3

See migration-v3.md

License

node-kakao is following MIT License.

See LICENSE for full text.

Basic Reference

pykakao(hallazzang)

pykakao(ssut)