Screen Shot

Usage

npm install -g node-file-manager node-file-manager -p 8080 -d /path/to/

Or

git clone https://github.com/efeiefei/node-file-manager.git cd node-file-manager npm i cd lib node --harmony index.js -p 8080 -d /path/to

We can run node-file-manager in terminal directly. We can specify prot add data root dir by -p and -d , default with 5000 and scripts directory.

Then, we can view localhost:8080/ in our browr.