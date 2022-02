Easy to use WebRTC data channels and media transport

Easy to use

Lightweight No need to deal with WebRTC stack! Small binary sizes

Has Prebuilt binaries (Linux,Windows,ARM)

Type infos for Typescript

"libdatachannel is a standalone implementation of WebRTC Data Channels, WebRTC Media Transport, and WebSockets in C++17 with C bindings for POSIX platforms (including GNU/Linux, Android, and Apple macOS) and Microsoft Windows. It enables direct connectivity between native applications and web browsers without the pain of importing the entire WebRTC stack. "

This project is NodeJS bindings for libdatachannel library.

Please check libdatachannel for Compatibility & WebRTC details.

Example Usage

const nodeDataChannel = require ( 'node-datachannel' ); nodeDataChannel.initLogger( "Debug" ); let dc1 = null ; let dc2 = null ; let peer1 = new nodeDataChannel.PeerConnection( "Peer1" , { iceServers : [ "stun:stun.l.google.com:19302" ] }); peer1.onLocalDescription( ( sdp, type ) => { console .log( "Peer1 SDP:" , sdp, " Type:" , type); peer2.setRemoteDescription(sdp, type); }); peer1.onLocalCandidate( ( candidate, mid ) => { console .log( "Peer1 Candidate:" , candidate); peer2.addRemoteCandidate(candidate, mid); }); let peer2 = new nodeDataChannel.PeerConnection( "Peer2" , { iceServers : [ "stun:stun.l.google.com:19302" ] }); peer2.onLocalDescription( ( sdp, type ) => { console .log( "Peer2 SDP:" , sdp, " Type:" , type); peer1.setRemoteDescription(sdp, type); }); peer2.onLocalCandidate( ( candidate, mid ) => { console .log( "Peer2 Candidate:" , candidate); peer1.addRemoteCandidate(candidate, mid); }); peer2.onDataChannel( ( dc ) => { console .log( "Peer2 Got DataChannel: " , dc.getLabel()); dc2 = dc; dc2.onMessage( ( msg ) => { console .log( 'Peer2 Received Msg:' , msg); }); dc2.sendMessage( "Hello From Peer2" ); }); dc1 = peer1.createDataChannel( "test" ); dc1.onOpen( () => { dc1.sendMessage( "Hello from Peer1" ); }); dc1.onMessage( ( msg ) => { console .log( 'Peer1 Received Msg:' , msg); }); setTimeout( () => { dc1.close(); dc2.close(); peer1.close(); peer2.close(); nodeDataChannel.cleanup(); }, 10 * 1000 );

Please check examples/media folder for media usage example

Install

Prebuilt binaries are available (Node Version >= 10);

Windows (x86, x64)

Linux (x64, armv7, arm64)

Mac

> npm install node-datachannel --save

API

PeerConnection Class

Constructor

let pc = new PeerConnection(peerName[,options])

peerName <string> Peer name to use for logs etc..

Peer name to use for logs etc.. options <Object> WebRTC Config Options

export interface RtcConfig { iceServers: ( string | IceServer)[]; proxyServer?: ProxyServer; enableIceTcp?: boolean ; portRangeBegin?: number ; portRangeEnd?: number ; maxMessageSize?: number ; iceTransportPolicy?: TransportPolicy; } export const enum RelayType { TurnUdp = 'TurnUdp' , TurnTcp = 'TurnTcp' , TurnTls = 'TurnTls' } export interface IceServer { hostname: string ; port: Number ; username?: string ; password?: string ; relayType?: RelayType; } export type TransportPolicy = 'all' | 'relay' ; "iceServers" option is an array of stun/turn server urls Examples; STUN Server Example : stun:stun.l.google.com: 19302 TURN Server Example : turn:USERNAME:PASSWORD :PORT TURN Server Example (TCP) : turn:USERNAME:PASSWORD :PORT?transport=tcp TURN Server Example (TLS) : turns:USERNAME:PASSWORD :PORT

close: () => void

Close Peer Connection

setRemoteDescription: (sdp: string, type: DescriptionType) => void

Set Remote Description

export const enum DescriptionType { Unspec = 'Unspec' , Offer = 'Offer' , Answer = 'Answer' }

addRemoteCandidate: (candidate: string, mid: string) => void

Add remote candidate info

createDataChannel: (label: string, config?: DataChannelInitConfig) => DataChannel

Create new data-channel

label <string> Data channel name

Data channel name config <Object> Data channel options

export interface DataChannelInitConfig { protocol?: string ; negotiated?: boolean ; id?: number ; ordered?: boolean ; maxPacketLifeTime?: number ; maxRetransmits?: number ; reliability?: { type ?: ReliabilityType; unordered?: boolean ; rexmit?: number ; } } export const enum ReliabilityType { Reliable = 0 , Rexmit = 1 , Timed = 2 }

state: () => string

Get current state

signalingState: () => string

Get current signaling state

gatheringState: () => string

Get current gathering state

onLocalDescription: (cb: (sdp: string, type: DescriptionType) => void) => void

Local Description Callback

export const enum DescriptionType { Unspec = 'Unspec' , Offer = 'Offer' , Answer = 'Answer' }

onLocalCandidate: (cb: (candidate: string, mid: string) => void) => void

Local Candidate Callback

onStateChange: (cb: (state: string) => void) => void

State Change Callback

onSignalingStateChange: (state: (sdp: string) => void) => void

Signaling State Change Callback

onGatheringStateChange: (state: (sdp: string) => void) => void

Gathering State Change Callback

onDataChannel: (cb: (dc: DataChannel) => void) => void

New Data Channel Callback

bytesSent: () => number

Get bytes sent stat

bytesReceived: () => number

Get bytes received stat

rtt: () => number

Get rtt stat

getSelectedCandidatePair: () => { local: SelectedCandidateInfo, remote: SelectedCandidateInfo }

Get info about selected candidate pair

export interface SelectedCandidateInfo { address : string; port : number; type : string; transportType : string; }

DataChannel Class

You can create a new Datachannel instance by calling PeerConnection.createDataChannel function.

close: () => void

Close data channel

getLabel: () => string

Get label of data-channel

sendMessage: (msg: string) => boolean

Send Message as string

sendMessageBinary: (buffer: Buffer) => boolean

Send Message as binary

isOpen: () => boolean

Query data-channel

bufferedAmount: () => Number

Get current buffered amount level

maxMessageSize: () => Number

Get max message size of the data-channel, that could be sent

setBufferedAmountLowThreshold: (newSize: Number) => void

Set buffer level of the onBufferedAmountLow callback

onOpen: (cb: () => void) => void

Open callback

onClosed: (cb: () => void) => void

Closed callback

onError: (cb: (err: string) => void) => void

Error callback

onBufferedAmountLow: (cb: () => void) => void

Buffer level low callback

onMessage: (cb: (msg: string | Buffer) => void) => void

New Message callback

Build

Requirements

cmake >= V3.14

libdatachannel dependencies

Building from source

> git clone https://github.com/murat-dogan/node-datachannel.git > cd node-datachannel > npm i

Other Options

> npm run install -- -DUSE_GNUTLS=1 > npm run install -- -DUSE_NICE=1

Test

> npm run test > node test /connectivity.js

More Examples

Check examples folder

Thanks

Thanks to Streamr for supporting this project by being a Sponsor!