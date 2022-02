Cube

模块化你的前端代码,像node.js一样编写模块。

Cube管理着前端三种类型的资源:

script js/coffee/jsx/...

style css/stylus/less/...

template html/ejs/jade/...

Install

npm install -g node-cube

安装完成之后,命令行增加一个命令 cube

clone本工程到本地

cd cube cube start example

cube的样板工程就启动了,example中有cube支持的功能测试case 也是web页面侧的测试用例

Getting Start (6 steps)

初始化cube:

在node工程的root目录下,安装node-cube:

> npm install -D node-cube

在server中挂载cube middleware

const app = require ( 'express' )(); const Cube = require ( 'node-cube' ); let cubeM = Cube.middleware({ root : path.join(__dirname, '../assets' ) }); app.use( '/assets' , cubeM);

cubeM支持静态服务,所以设置完之后,整个assets目录即可被访问。

初始化前端html(通常在node后端模板中)

< script src = '/assets/cube.js' > </ script > < script > Cube.init({ base : '/assets' , debug : true , version : 12345 }); Cube.use( '/main.js' , function ( App ) { console .log(App.run({ })); }); </ script >

配置cube支持前端的各种脚本编译方式

cube有很多种配置方式,但是推荐使用如下方式:在assets/package.json中编写配置项

assets/package.json通常管理着前端的所有依赖,配置在cube段的config,在cube开发模式和 cube build 时都会来读取这份配置,配置在此可以保证build的时候和开发模式配置一致。

{ "cube" : { "moduleMap" : { "react" : "dist/react.js" , "modulemap" : "lib/index.js" }, "processors" : { ".less" : "cube-less" , ".tpl" : "../custom_processor" , ".jsx" : [ [ "cube-babel" , {}] ], } }, ignoreRules : [] }

其中:

moduleMap 为一些已经build成single-file的模块提供filemap,以加速加载

为一些已经build成single-file的模块提供filemap,以加速加载 processors 对象定义各种文件的处理器

对象定义各种文件的处理器 ignoreRules 中定义build时的忽略规则,和 .cubeignore 功能类似

中定义build时的忽略规则,和 功能类似 export 定义需要被导出的文件,补充自动识别导出文件的不足

ok, 到此cube初始化完毕,可以像编写node.js一样编写前端代码了。

编写前端代码

var cookie = require ( 'cookie' ); var tpl = require ( './test.html' ); function init ( ) { $( 'body .main' ).html(tpl()); var nick = cookie.get( 'nick' ); if (!nick) { nick = 'guest' ; } $( '.node-nick' ).text(nick); } init(); load( '../css/module.css' , nameSpace);

ok,一个很简单的一个模块, index.html 加载了main.js,便开始执行:设置头部用户登录昵称

Cube的模块加载是支持像node一样寻址node_modules目录的,在wwwroot目录下安装模块,可以被直接require使用, 所以可以把稳定的代码模块,发布到npm仓库实现代码复用

引用现有的包, 你只需要

编写好package依赖

npm install 注意这里的 npm install 是安装在静态资源目录,不是工程根目录。

注意这里的 是安装在静态资源目录,不是工程根目录。 像node一样引用这些模块

注意node_modules,虽然和node.js的模块一模一样使用,但是它们安装在不同的地方。 前端工程里使用到的模块,需要安装在静态资源目录下,如下结构:

/project /assets /node_modules /common /css - package.json /lib /controller /node_modules - package.json

build代码, release成静态代码

完成开发之后,模块都会被预编译、压缩成一个个小文件,合并,然后发布到线上(cdn服务器、云存储 或 其他)

cube提供build命名来方便的完成这一任务

cube build $resource_path -o $resource_path .release --smart --mangle-file-name

cube build 的参数:

-h, -o, -b, -r,

在静态资源目录下,编写 .cubeignore 来排除不需要被处理的文件,格式和.gitignore类似:

[skip] /node_modules/jquery/jquery .min .js [ignore] /node_modules/ .bin

匹配 skip 段的文件,将跳过编译,直接copy到目标目录

段的文件,将跳过编译,直接copy到目标目录 匹配 ignore 段的文件,将直接忽略,build之后不会出现在目标目录中

不添加标记的时候,默认都为skip, 例如:

/ test /

cube 在build的时候将直接copy文件,而不会build代码

.cubeignore 文件的寻址 会从build目录开始逐级往上寻找,直到找到为止

浏览器端API

Cube .debug (); Cube .init (options); Cube .use (module, cb); Cube .use ([mod1, mod2], function(mod1, mod2) { }); Cube .register ( 'jquery' , $); Cube .register ( 'lodash' , _);

注意 Cube.use 传入的参数寻址,基于当前 init的时候指定的base, 即跟目录下

Cube .use ( '/app.js' , cb); Cube .use ( './app.js' , cb); Cube .use ( 'app.js' , cb);

以上是等效的,都引用了主类目下的 app.js 模块

cube支持remote源的模式

Cube .init ({ remoteBase :{ test : 'http://test.com/assets' } });

当test.com的assets发布的时候设置了 cube build --remote=test , 模块都会被设置一个remote命名空间,这样的remoteBase只要命名空间不冲突,可以实现站点间模块共享。

服务器端API

服务器端cube提供两种模式: 1. middleware模式, 2. 独立初始化 3. 命令行工具

middlware 模式

const Cube = require( 'node-cube' ); let cube = Cube .middleware( options );

独立初始化

const Cube = require( 'node-cube' ); let cube = new Cube ( options );

配置对象 options { root: '' port: 8080 , middleware: true , base: '/' , cacheDir: '' , maxAge: 600 processors: { '.jsx' : [ [ 'cube-react' , {}], 'minify' ], '.jsw' : 'jsw' }, devCache: true , optimize: true , moduleMap: {} ignoreModule: { react: true } } cli模式 > cube start your_project_dir > cube init dir > cube build dir 配置优先级

构造函数传入 > package.json > cube内置配置

processors 优先级 构造函数传入 > package.json中配置 > cube默认配置

ignoreRule 优先级 ignoreRule的配置同等优先级,merge之后都会生效 构造函数 = .cubeignore = package.json

Customize Cube Processors

一个典型的插件代码:

var path = require ( 'path' ); function CustomProcessor ( cube ) { this .cube = cube; } CustomProcessor.type = 'style' ; CustomProcessor.ext = [ '.sass' ]; CustomProcessor.prototype.process = function ( data, options, callback ) { callback( null , data); }; module .exports = CustomProcessor;

可参考目前已有的processor源码,来更快的理解自定义processor。