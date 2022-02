Crisp API Wrapper

The Crisp API Node wrapper. Authenticate, send messages, fetch conversations, access your agent accounts from your JavaScript code.

Copyright 2021 Crisp IM SAS. See LICENSE for copying information.

Installation

npm install --save crisp-api

Authentication

To authenticate against the API, obtain your authentication token keypair by following the REST API Authentication guide. You'll get a token keypair made of 2 values.

Keep your token keypair values private, and store them safely for long-term use.

Then, add authentication parameters to your client instance right after you create it:

var Crisp = require ( "crisp-api" ); var CrispClient = new Crisp(); CrispClient.authenticateTier( "plugin" , identifier, key);

Overview

You may follow the REST API Quickstart guide, which will get you running with the REST API in minutes.

var Crisp = require ( "crisp-api" ); var CrispClient = new Crisp(); CrispClient.authenticateTier( "plugin" , identifier, key); CrispClient.website.listConversations(websiteID, 1 ) .then( function ( conversations ) { console .log( "Listed conversations:" , conversations); }) .catch( function ( error ) { console .error( "Error listing conversations:" , error); });

Examples

Create your own bot!

var Crisp = require ( "crisp-api" ); var CrispClient = new Crisp(); CrispClient.authenticateTier( "plugin" , identifier, key); CrispClient.on( "message:send" , function ( message ) { CrispClient.website.sendMessageInConversation( message.website_id, message.session_id, { type : "text" , content : "I'm a bot" , from : "operator" , origin : "chat" } ) .then( function ( message ) { console .log( "Message sent:" , message); }) .catch( function ( error ) { console .error( "Error sending message:" , error); }); });

Resource Methods

All the available Crisp API resources are fully implemented. Programmatic methods names are named after their label name in the REST API Reference.

All methods that you will most likely need when building a Crisp integration are prefixed with a star symbol (⭐).

⚠️ Note that, depending on your authentication token tier, which is either user or plugin , you may not be allowed to use all methods from the library. When in doubt, refer to the library method descriptions below. Most likely, you are using a plugin token.

Website

Website Conversations ⭐ List Conversations [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listConversations(websiteID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listConversations(websiteID, pageNumber); List Suggested Conversation Segments [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listSuggestedConversationSegments(websiteID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listSuggestedConversationSegments(websiteID, pageNumber); Delete Suggested Conversation Segment [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.deleteSuggestedConversationSegment(websiteID, segment) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var segment = "bug" ; CrispClient.website.deleteSuggestedConversationSegment(websiteID, segment); List Suggested Conversation Data Keys [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listSuggestedConversationDataKeys(websiteID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listSuggestedConversationDataKeys(websiteID, pageNumber); Delete Suggested Conversation Data Key [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.deleteSuggestedConversationDataKey(websiteID, key) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var key = "price" ; CrispClient.website.deleteSuggestedConversationDataKey(websiteID, key);



Website Conversation ⭐ Create A New Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.createNewConversation(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.createNewConversation(websiteID); Check If Conversation Exists [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.checkConversationExists(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.checkConversationExists(websiteID, sessionID); ⭐ Get A Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getConversation(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.getConversation(websiteID, sessionID); Remove A Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.removeConversation(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.removeConversation(websiteID, sessionID); Initiate A Conversation With Existing Session [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.initiateConversationWithExistingSession(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.initiateConversationWithExistingSession(websiteID, sessionID); ⭐ Get Messages In Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getMessagesInConversation(websiteID, sessionID, timestampBefore) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var timestampBefore = 1641206011000 ; CrispClient.website.getMessagesInConversation(websiteID, sessionID, timestampBefore); ⭐ Send A Message In Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.sendMessageInConversation(websiteID, sessionID, message) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var message = { "type" : "text" , "from" : "operator" , "origin" : "chat" , "content" : "Hey there! Need help?" }; CrispClient.website.sendMessageInConversation(websiteID, sessionID, message); Get A Message In Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getMessageInConversation(websiteID, sessionID, fingerprint) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var fingerprint = 524653764345 ; CrispClient.website.getMessageInConversation(websiteID, sessionID, fingerprint); Update A Message In Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.updateMessageInConversation(websiteID, sessionID, fingerprint, content) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var fingerprint = 524653764345 ; var content = "Hey there! Need help?" ; CrispClient.website.updateMessageInConversation(websiteID, sessionID, fingerprint, content); Compose A Message In Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.composeMessageInConversation(websiteID, sessionID, compose) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var compose = { "type" : "start" , "from" : "operator" }; CrispClient.website.composeMessageInConversation(websiteID, sessionID, compose); ⭐ Mark Messages As Read In Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.markMessagesReadInConversation(websiteID, sessionID, read) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var read = { "from" : "operator" , "origin" : "urn:crisp.im:slack:0" , "fingerprints" : [ "5719231201" ] }; CrispClient.website.markMessagesReadInConversation(websiteID, sessionID, read); ⭐ Mark Messages As Delivered In Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.markMessagesDeliveredInConversation(websiteID, sessionID, delivered) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var delivered = { "from" : "operator" , "origin" : "urn:crisp.im:slack:0" , "fingerprints" : [ "5719231201" ] }; CrispClient.website.markMessagesDeliveredInConversation(websiteID, sessionID, delivered); Update Conversation Open State [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.updateConversationOpenState(websiteID, sessionID, opened) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var opened = true ; CrispClient.website.updateConversationOpenState(websiteID, sessionID, opened); ⭐ Get Conversation Routing Assign [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getConversationRoutingAssign(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.getConversationRoutingAssign(websiteID, sessionID); ⭐ Assign Conversation Routing [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.assignConversationRouting(websiteID, sessionID, assign) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var assign = { "assigned" : { "user_id" : "a4c32c68-be91-4e29-8a05-976e93abbe3f" } }; CrispClient.website.assignConversationRouting(websiteID, sessionID, assign); ⭐ Get Conversation Metas [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getConversationMetas(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.getConversationMetas(websiteID, sessionID); ⭐ Update Conversation Metas [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.updateConversationMetas(websiteID, sessionID, metas) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var metas = { "nickname" : "John Doe" , "email" : "john.doe@acme-inc.com" , "segments" : [ "happy" , "customer" , "love" ], "data" : { "type" : "customer" , "signup" : "finished" } }; CrispClient.website.updateConversationMetas(websiteID, sessionID, metas); Get An Original Message In Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getOriginalMessageInConversation(websiteID, sessionID, originalID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var originalID = "2325a3c0-9b47-4fc6-b00e-111b752e44cd" ; CrispClient.website.getOriginalMessageInConversation(websiteID, sessionID, originalID); List Conversation Pages [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listConversationPages(websiteID, sessionID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listConversationPages(websiteID, sessionID, pageNumber); List Conversation Events [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listConversationEvents(websiteID, sessionID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listConversationEvents(websiteID, sessionID, pageNumber); Get Conversation State [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getConversationState(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.getConversationState(websiteID, sessionID); ⭐ Change Conversation State [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.changeConversationState(websiteID, sessionID, state) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var state = "unresolved" ; CrispClient.website.changeConversationState(websiteID, sessionID, state); Get Conversation Participants [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getConversationParticipants(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.getConversationParticipants(websiteID, sessionID); Save Conversation Participants [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.saveConversationParticipants(websiteID, sessionID, participants) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var participants = { "participants" : [ { "type" : "email" , "target" : "jane.doe@acme-inc.com" } ] }; CrispClient.website.saveConversationParticipants(websiteID, sessionID, participants); Get Block Status For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getBlockStatusForConversation(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.getBlockStatusForConversation(websiteID, sessionID); Block Incoming Messages For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.blockIncomingMessagesForConversation(websiteID, sessionID, blocked) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var blocked = true ; CrispClient.website.blockIncomingMessagesForConversation(websiteID, sessionID, blocked); Request Email Transcript For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.requestEmailTranscriptForConversation(websiteID, sessionID, to, email) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var email = { "to" : "operator" , "email" : "valerian@crisp.chat" }; CrispClient.website.requestEmailTranscriptForConversation(websiteID, sessionID, to, email); Request Chatbox Binding Purge For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.requestChatboxBindingPurgeForConversation(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.requestChatboxBindingPurgeForConversation(websiteID, sessionID); List Browsing Sessions For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listBrowsingSessionsForConversation(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.listBrowsingSessionsForConversation(websiteID, sessionID); Initiate Browsing Session For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.initiateBrowsingSessionForConversation(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.initiateBrowsingSessionForConversation(websiteID, sessionID); Send Action To An Existing Browsing Session [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.sendActionToExistingBrowsingSession(websiteID, sessionID, browsingID, action) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var browsingID = "browsing_05a9392d-ff3f-45e7-b021-1179c45668fa" ; var action = "start" ; CrispClient.website.sendActionToExistingBrowsingSession(websiteID, sessionID, browsingID, action); Assist Existing Browsing Session [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.assistExistingBrowsingSession(websiteID, sessionID, browsingID, assist) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var browsingID = "browsing_05a9392d-ff3f-45e7-b021-1179c45668fa" ; var assist = { "action" : "mouse" , "mouse" : { "x" : 0 , "y" : 784 } }; CrispClient.website.assistExistingBrowsingSession(websiteID, sessionID, browsingID, assist); Initiate New Call Session For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.initiateNewCallSessionForConversation(websiteID, sessionID, mode) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var mode = "audio" ; CrispClient.website.initiateNewCallSessionForConversation(websiteID, sessionID, mode); Get Ongoing Call Session For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getOngoingCallSessionForConversation(websiteID, sessionID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; CrispClient.website.getOngoingCallSessionForConversation(websiteID, sessionID); Abort Ongoing Call Session For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.abortOngoingCallSessionForConversation(websiteID, sessionID, callID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var callID = "call_35a0c062-72fa-4095-a2a0-f9911d47ee56" ; CrispClient.website.abortOngoingCallSessionForConversation(websiteID, sessionID, callID); Transmit Signaling On Ongoing Call Session [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.transmitSignalingOnOngoingCallSession(websiteID, sessionID, callID, payload) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var callID = "call_35a0c062-72fa-4095-a2a0-f9911d47ee56" ; var payload = { "type" : "sdp" , "payload" : {} }; CrispClient.website.transmitSignalingOnOngoingCallSession(websiteID, sessionID, callID, payload); Deliver Widget Button Action For Conversation [ user ]: Reference CrispClient.website.deliverWidgetButtonActionForConversation(websiteID, sessionID, pluginID, sectionID, itemID, data, value) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; var sectionID = "8f8d3041-6698-43b8-a559-ae93211e6292" ; var itemID = "7631d7d8-4fe7-4ef8-9a36-31183dcd4785" ; var value = { "section_id" : "payments" , "item_id" : "refund_on_stripe" , "data" : { "invoice" : "D-1929-X" } }; CrispClient.website.deliverWidgetButtonActionForConversation(websiteID, sessionID, pluginID, sectionID, itemID, data, value); Deliver Widget Data Fetch Action For Conversation [ user ]: Reference CrispClient.website.deliverWidgetDataFetchActionForConversation(websiteID, sessionID, pluginID, sectionID, itemID, data) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; var sectionID = "8f8d3041-6698-43b8-a559-ae93211e6292" ; var itemID = "7631d7d8-4fe7-4ef8-9a36-31183dcd4785" ; var data = { "section_id" : "payments" , "item_id" : "unpaid_balance" , "action" : "fetch" , "data" : {} }; CrispClient.website.deliverWidgetDataFetchActionForConversation(websiteID, sessionID, pluginID, sectionID, itemID, data); Deliver Widget Data Edit Action For Conversation [ user ]: Reference CrispClient.website.deliverWidgetDataEditActionForConversation(websiteID, sessionID, pluginID, sectionID, itemID, value) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; var sectionID = "8f8d3041-6698-43b8-a559-ae93211e6292" ; var itemID = "7631d7d8-4fe7-4ef8-9a36-31183dcd4785" ; var data = { "section_id" : "payments" , "item_id" : "unpaid_balance" , "action" : "fetch" , "data" : {} }; CrispClient.website.deliverWidgetDataFetchActionForConversation(websiteID, sessionID, pluginID, sectionID, itemID, data); Schedule A Reminder For Conversation [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.scheduleReminderForConversation(websiteID, sessionID, date, note) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessionID = "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ; var note = { "date" : "2018-05-29T09:00:00Z" , "note" : "Call this customer." }; CrispClient.website.scheduleReminderForConversation(websiteID, sessionID, date, note);



Website People (these are your end-users) Get People Statistics [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getPeopleStatistics(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.getPeopleStatistics(websiteID); List Suggested People Segments [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listSuggestedPeopleSegments(websiteID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listSuggestedPeopleSegments(websiteID, pageNumber); Delete Suggested People Segment [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.deleteSuggestedPeopleSegment(websiteID, segment) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var segment = "poweruser" ; CrispClient.website.deleteSuggestedPeopleSegment(websiteID, segment); List Suggested People Data Keys [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listSuggestedPeopleDataKeys(websiteID, pageNumber) Delete Suggested People Data Key [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.deleteSuggestedPeopleDataKey(websiteID, key) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var key = "price" ; CrispClient.website.deleteSuggestedPeopleDataKey(websiteID, key); List Suggested People Events [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listSuggestedPeopleEvents(websiteID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listSuggestedPeopleEvents(websiteID, pageNumber); Delete Suggested People Event [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.deleteSuggestedPeopleEvent(websiteID, text) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var text = "Removed item from basket" ; CrispClient.website.deleteSuggestedPeopleEvent(websiteID, text); ⭐ List People Profiles [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listPeopleProfiles(websiteID, pageNumber, searchField, searchOrder, searchOperator, searchFilter, searchText) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listPeopleProfiles(websiteID, pageNumber, searchField, searchOrder, searchOperator, searchFilter, searchText); ⭐ Add New People Profile [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.addNewPeopleProfile(websiteID, peopleProfile) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleProfile = { "email" : "valerian@crisp.chat" , "person" : { "nickname" : "Valerian Saliou" } }; CrispClient.website.addNewPeopleProfile(websiteID, peopleProfile); ⭐ Check If People Profile Exists [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.checkPeopleProfileExists(websiteID, peopleID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; CrispClient.website.checkPeopleProfileExists(websiteID, peopleID); ⭐ Get People Profile [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getPeopleProfile(websiteID, peopleID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; CrispClient.website.getPeopleProfile(websiteID, peopleID); ⭐ Save People Profile [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.savePeopleProfile(websiteID, peopleID, peopleProfile) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; var peopleProfile = { "email" : "valerian@crisp.chat" , "person" : { "nickname" : "Valerian Saliou" } }; CrispClient.website.savePeopleProfile(websiteID, peopleID, peopleProfile); ⭐ Update People Profile [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.updatePeopleProfile(websiteID, peopleID, peopleProfile) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; var peopleProfile = { "email" : "valerian@crisp.chat" , "person" : { "nickname" : "Valerian Saliou" } }; CrispClient.website.updatePeopleProfile(websiteID, peopleID, peopleProfile); ⭐ Remove People Profile [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.removePeopleProfile(websiteID, peopleID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; CrispClient.website.removePeopleProfile(websiteID, peopleID); List People Conversations [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listPeopleConversations(websiteID, peopleID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listPeopleConversations(websiteID, peopleID, pageNumber); List People Campaigns [ user ]: Reference CrispClient.website.listPeopleCampaigns(websiteID, peopleID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listPeopleCampaigns(websiteID, peopleID, pageNumber); Add A People Event [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.addPeopleEvent(websiteID, peopleID, peopleEvent) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; var peopleEvent = { "text" : "Added item to basket" , "data" : { "price" : 10.99 , "currency" : "USD" }, "color" : "red" }; CrispClient.website.addPeopleEvent(websiteID, peopleID, peopleEvent); List People Events [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listPeopleEvents(websiteID, peopleID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listPeopleEvents(websiteID, peopleID, pageNumber); Get People Data [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getPeopleData(websiteID, peopleID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; CrispClient.website.getPeopleData(websiteID, peopleID); Save People Data [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.savePeopleData(websiteID, peopleID, peopleData) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; var peopleData = { "data" : { "type" : "customer" , "signup" : "finished" } }; CrispClient.website.savePeopleData(websiteID, peopleID, peopleData); Update People Data [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.updatePeopleData(websiteID, peopleID, peopleData) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; var peopleData = { "data" : { "signup" : "finished" } }; CrispClient.website.updatePeopleData(websiteID, peopleID, peopleData); Get People Subscription Status [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getPeopleSubscriptionStatus(websiteID, peopleID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; CrispClient.website.getPeopleSubscriptionStatus(websiteID, peopleID); Update People Subscription Status [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.updatePeopleSubscriptionStatus(websiteID, peopleID, peopleSubscription) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var peopleID = "c5a2f70c-f605-4648-b47f-8c39d4b03a50" ; var peopleSubscription = { "email" : true }; CrispClient.website.updatePeopleSubscriptionStatus(websiteID, peopleID, peopleSubscription); Export People Profiles [ user ]: Reference CrispClient.website.exportPeopleProfiles(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.exportPeopleProfiles(websiteID); Import People Profiles [ user ]: Reference CrispClient.website.importPeopleProfiles(websiteID, profileImportSetup) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var profileImportSetup = { "url" : "https://storage.crisp.chat/users/processing/import/aa0b64dd-9fb4-4db9-80d6-5a49eb84087b/19d956c7-0294-45ad-89e1-58ce45e7008f.csv" , "mapping" : [ { "column" : 1 , "field" : "email" }, { "column" : 2 , "field" : "person.nickname" } ], "options" : { "column_separator" : ";" , "skip_header" : true } }; CrispClient.website.importPeopleProfiles(websiteID, profileImportSetup);



👉 Notice: The peopleID argument can be an email or the peopleID .

Website Base Check If Website Exists [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.checkWebsiteExists(domain) See Example CrispClient.website.checkWebsiteExists(domain); Create Website [ user ]: Reference CrispClient.website.createWebsite(websiteData) See Example CrispClient.website.createWebsite(websiteData); Get A Website [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getWebsite(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.getWebsite(websiteID); Delete A Website [ user ]: Reference CrispClient.website.deleteWebsite(websiteID, verify) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var verify = "MySuperSecurePassword" ; CrispClient.website.deleteWebsite(websiteID, verify);



Website Settings Get Website Settings [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getWebsiteSettings(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.getWebsiteSettings(websiteID); Update Website Settings [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.updateWebsiteSettings(websiteID, settings) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var settings = { "name" : "Crisp" , "domain" : "crisp.chat" , "logo" : "https://storage.crisp.chat/users/avatar/website/8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc/b6c2948d-b061-405e-91a9-2fdf855d1cc0.png" , "contact" : { "email" : "contact@crisp.chat" , "phone" : "+33757905447" }, "inbox" : { "lock_removal" : false , "force_operator_token" : false }, "emails" : { "rating" : true , "transcript" : true , "enrich" : true , "junk_filter" : true }, "chatbox" : { "tile" : "default" , "wait_game" : false , "last_operator_face" : false , "ongoing_operator_face" : true , "activity_metrics" : true , "operator_privacy" : false , "availability_tooltip" : true , "hide_vacation" : false , "hide_on_away" : false , "hide_on_mobile" : false , "position_reverse" : false , "email_visitors" : false , "phone_visitors" : false , "force_identify" : false , "ignore_privacy" : false , "visitor_compose" : false , "file_transfer" : true , "helpdesk_link" : true , "status_health_dead" : true , "check_domain" : false , "color_theme" : "blue" , "text_theme" : "default" , "welcome_message" : "default" , "locale" : "en" , "allowed_pages" : [], "blocked_pages" : [ "status/*/" , "docs.crisp.chat/*" , "crisp.chat/terms/" , "https://crisp.chat/privacy/" ], "blocked_countries" : [ "IT" ], "blocked_locales" : [ "fa" , "he" ], "blocked_ips" : [ "8.8.8.8" , "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334" , "192.168.1.1/24" ] } }; CrispClient.website.updateWebsiteSettings(websiteID, settings);



Website Operator List Website Operators [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listWebsiteOperators(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.listWebsiteOperators(websiteID); List Last Active Website Operators [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listLastActiveWebsiteOperators(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.listLastActiveWebsiteOperators(websiteID); Flush Last Active Website Operators [ user ]: Reference CrispClient.website.flushLastActiveWebsiteOperators(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.flushLastActiveWebsiteOperators(websiteID); Send Email To Website Operators [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.sendEmailToWebsiteOperators(websiteID, emailData) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var emailData = { "recipient" : "owners" , "subject" : "Plugin limits reached" , "message" : "Hi, you've reached the Slack plugin limits. Please contact our support team." }; CrispClient.website.sendEmailToWebsiteOperators(websiteID, emailData); Get A Website Operator [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getWebsiteOperator(websiteID, userID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var userID = "a4c32c68-be91-4e29-8a05-976e93abbe3f" ; CrispClient.website.getWebsiteOperator(websiteID, userID); Invite A Website Operator [ user ]: Reference CrispClient.website.inviteWebsiteOperator(websiteID, email, role, verify) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var verify = { "email" : "julien@crisp.chat" , "role" : "member" , "verify" : "MySuperSecurePassword" }; CrispClient.website.inviteWebsiteOperator(websiteID, email, role, verify); Change Operator Membership [ user ]: Reference CrispClient.website.changeOperatorMembership(websiteID, userID, role, title) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var userID = "a4c32c68-be91-4e29-8a05-976e93abbe3f" ; var title = { "role" : "owner" , "title" : "CTO" }; CrispClient.website.changeOperatorMembership(websiteID, userID, role, title); Unlink Operator From Website [ user ]: Reference CrispClient.website.unlinkOperatorFromWebsite(websiteID, userID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var userID = "a4c32c68-be91-4e29-8a05-976e93abbe3f" ; CrispClient.website.unlinkOperatorFromWebsite(websiteID, userID);



Website Visitors Count Visitors [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.countVisitors(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.countVisitors(websiteID); List Visitors [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listVisitors(websiteID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listVisitors(websiteID, pageNumber); Pinpoint Visitors On A Map [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.pinpointVisitorsOnMap(websiteID, centerLongitude, centerLatitude, centerRadius) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.pinpointVisitorsOnMap(websiteID, centerLongitude, centerLatitude, centerRadius); Get Session Identifier From Token [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getSessionIdentifierFromToken(websiteID, tokenID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var tokenID = "d3c17241-1327-47d7-9d8e-b89ff7bd2904" ; CrispClient.website.getSessionIdentifierFromToken(websiteID, tokenID); Count Blocked Visitors [ user ]: Reference CrispClient.website.countBlockedVisitors(websiteID) Count Blocked Visitors In Rule [ user ]: Reference CrispClient.website.countBlockedVisitorsInRule(websiteID, rule) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.countBlockedVisitorsInRule(websiteID, rule); Clear Blocked Visitors In Rule [ user ]: Reference CrispClient.website.clearBlockedVisitorsInRule(websiteID, rule) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.clearBlockedVisitorsInRule(websiteID, rule);



Website Availability Get Website Availability Status [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getWebsiteAvailabilityStatus(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.getWebsiteAvailabilityStatus(websiteID); List Website Operator Availabilities [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.listWebsiteOperatorAvailabilities(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.listWebsiteOperatorAvailabilities(websiteID);



Website Analytics Acquire Analytics Points [ user ]: Reference CrispClient.website.acquireAnalyticsPoints(websiteID, pointType, pointMetric, dateFrom, dateTo, dateSplit, classifier, filterPrimary, filterSecondary, filterTertiary) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.acquireAnalyticsPoints(websiteID, pointType, pointMetric, dateFrom, dateTo, dateSplit, classifier, filterPrimary, filterSecondary, filterTertiary); List Analytics Filters [ user ]: Reference CrispClient.website.listAnalyticsFilters(websiteID, pageNumber, pointType, pointMetric, dateFrom, dateTo) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listAnalyticsFilters(websiteID, pageNumber, pointType, pointMetric, dateFrom, dateTo); List Analytics Classifiers [ user ]: Reference CrispClient.website.listAnalyticsClassifiers(websiteID, pageNumber, pointType, pointMetric, dateFrom, dateTo) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listAnalyticsClassifiers(websiteID, pageNumber, pointType, pointMetric, dateFrom, dateTo);



Website Batch Batch Resolve Conversations [ user ]: Reference CrispClient.website.batchResolveConversations(websiteID, sessions) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.batchResolveConversations(websiteID, sessions); Batch Read Conversations [ user ]: Reference CrispClient.website.batchReadConversations(websiteID, sessions) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.batchReadConversations(websiteID, sessions); Batch Remove Conversations [ user ]: Reference CrispClient.website.batchRemoveConversations(websiteID, sessions) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessions = [ "session_19e5240f-0a8d-461e-a661-a3123fc6eec9" , "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ]; CrispClient.website.batchRemoveConversations(websiteID, sessions); Batch Remove People [ user ]: Reference CrispClient.website.batchRemovePeople(websiteID, people) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var sessions = [ "session_19e5240f-0a8d-461e-a661-a3123fc6eec9" , "session_700c65e1-85e2-465a-b9ac-ecb5ec2c9881" ]; CrispClient.website.batchRemoveConversations(websiteID, sessions);



Website Verify Get Verify Settings [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getVerifySettings(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.getVerifySettings(websiteID); Update Verify Settings [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.updateVerifySettings(websiteID, settings) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var settings = { "enabled" : true }; CrispClient.website.updateVerifySettings(websiteID, settings); Get Verify Key [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.getVerifyKey(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.getVerifyKey(websiteID); Roll Verify Key [ user , plugin ]: Reference CrispClient.website.rollVerifyKey(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.rollVerifyKey(websiteID);



Website Campaigns List Campaigns [ user ]: Reference CrispClient.website.listCampaigns(websiteID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listCampaigns(websiteID, pageNumber); List Campaign Tags [ user ]: Reference CrispClient.website.listCampaignTags(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.website.listCampaignTags(websiteID); List Campaign Templates [ user ]: Reference CrispClient.website.listCampaignTemplates(websiteID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listCampaignTemplates(websiteID, pageNumber); Create A New Campaign Template [ user ]: Reference CrispClient.website.createNewCampaignTemplate(websiteID, templateFormat, templateName) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var templateName = { "name" : "HTML Template" , "format" : "html" }; CrispClient.website.createNewCampaignTemplate(websiteID, templateFormat, templateName); Check If Campaign Template Exists [ user ]: Reference CrispClient.website.checkCampaignTemplateExists(websiteID, templateID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var templateID = "a4876300-4dae-47f7-8599-3bf9283f36c2" ; CrispClient.website.checkCampaignTemplateExists(websiteID, templateID); Get A Campaign Template [ user ]: Reference CrispClient.website.getCampaignTemplate(websiteID, templateID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var templateID = "a4876300-4dae-47f7-8599-3bf9283f36c2" ; CrispClient.website.getCampaignTemplate(websiteID, templateID); Save A Campaign Template [ user ]: Reference CrispClient.website.saveCampaignTemplate(websiteID, templateID, template) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var templateID = "a4876300-4dae-47f7-8599-3bf9283f36c2" ; var template = { "name" : "HTML Template" , "format" : "html" , "content" : "<html><body><a href=\"{{url.unsubscribe}}\"></a></body></html>" }; CrispClient.website.saveCampaignTemplate(websiteID, templateID, template); Update A Campaign Template [ user ]: Reference CrispClient.website.updateCampaignTemplate(websiteID, templateID, template) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var templateID = "a4876300-4dae-47f7-8599-3bf9283f36c2" ; var template = "<html><body><a href=\"{{url.unsubscribe}}\"></a></body></html>" ; CrispClient.website.updateCampaignTemplate(websiteID, templateID, template); Remove A Campaign Template [ user ]: Reference CrispClient.website.removeCampaignTemplate(websiteID, templateID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var templateID = "a4876300-4dae-47f7-8599-3bf9283f36c2" ; CrispClient.website.removeCampaignTemplate(websiteID, templateID);



Website Campaign Create A New Campaign [ user ]: Reference CrispClient.website.createNewCampaign(websiteID, campaignType, campaignName) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignName = { "type" : "one-shot" , "name" : "Welcome!" }; CrispClient.website.createNewCampaign(websiteID, campaignType, campaignName); Check If Campaign Exists [ user ]: Reference CrispClient.website.checkCampaignExists(websiteID, campaignID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; CrispClient.website.checkCampaignExists(websiteID, campaignID); Get A Campaign [ user ]: Reference CrispClient.website.getCampaign(websiteID, campaignID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; CrispClient.website.getCampaign(websiteID, campaignID); Save A Campaign [ user ]: Reference CrispClient.website.saveCampaign(websiteID, campaignID, campaign) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; var campaign = { "type" : "one-shot" , "format" : "markdown" , "name" : "Welcome!" , "sender" : { "user_id" : "aa0b64dd-9fb4-4db9-80d6-5a49eb84087b" }, "recipients" : { "type" : "all" }, "message" : "*Hey there*, welcome on Crisp!" , "options" : { "deliver_to_chatbox" : true , "deliver_to_email" : true , "sender_name_website" : false , "sender_email_reply" : null , "tracking" : true } }; CrispClient.website.saveCampaign(websiteID, campaignID, campaign); Update A Campaign [ user ]: Reference CrispClient.website.updateCampaign(websiteID, campaignID, campaign) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; var campaign = { "message" : "*Hey there*, welcome on Crisp folks!" }; CrispClient.website.updateCampaign(websiteID, campaignID, campaign); Remove A Campaign [ user ]: Reference CrispClient.website.removeCampaign(websiteID, campaignID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; CrispClient.website.removeCampaign(websiteID, campaignID); Dispatch A Campaign [ user ]: Reference CrispClient.website.dispatchCampaign(websiteID, campaignID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; CrispClient.website.dispatchCampaign(websiteID, campaignID); Resume A Campaign [ user ]: Reference CrispClient.website.resumeCampaign(websiteID, campaignID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; CrispClient.website.resumeCampaign(websiteID, campaignID); Pause A Campaign [ user ]: Reference CrispClient.website.pauseCampaign(websiteID, campaignID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; CrispClient.website.pauseCampaign(websiteID, campaignID); Test A Campaign [ user ]: Reference CrispClient.website.testCampaign(websiteID, campaignID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; CrispClient.website.testCampaign(websiteID, campaignID); List Campaign Recipients [ user ]: Reference CrispClient.website.listCampaignRecipients(websiteID, campaignID, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listCampaignRecipients(websiteID, campaignID, pageNumber); List Campaign Statistics [ user ]: Reference CrispClient.website.listCampaignStatistics(websiteID, campaignID, action, pageNumber) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var campaignID = "355d805f-a72f-457e-a3e5-5d01521f3cd8" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.website.listCampaignStatistics(websiteID, campaignID, action, pageNumber);



Plugin

Plugin Connect ⭐ Get Connect Account [ user , plugin ]: Reference CrispClient.plugin.getConnectAccount() See Example CrispClient.plugin.getConnectAccount(); ⭐ Check Connect Session Validity [ user , plugin ]: Reference CrispClient.plugin.checkConnectSessionValidity() See Example CrispClient.plugin.checkConnectSessionValidity(); ⭐ List All Connect Websites [ user , plugin ]: Reference CrispClient.plugin.listAllConnectWebsites(pageNumber, filterConfigured, dateSince) See Example var pageNumber = 1 ; CrispClient.plugin.listAllConnectWebsites(pageNumber, filterConfigured, dateSince);



Plugin Subscription List All Active Subscriptions [ user ]: Reference CrispClient.plugin.listAllActiveSubscriptions() See Example CrispClient.plugin.listAllActiveSubscriptions(); List Subscriptions For A Website [ user ]: Reference CrispClient.plugin.listSubscriptionsForWebsite(websiteID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; CrispClient.plugin.listSubscriptionsForWebsite(websiteID); Get Subscription Details [ user ]: Reference CrispClient.plugin.getSubscriptionDetails(websiteID, pluginID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; CrispClient.plugin.getSubscriptionDetails(websiteID, pluginID); Subscribe Website To Plugin [ user ]: Reference CrispClient.plugin.subscribeWebsiteToPlugin(websiteID, pluginID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; var pluginID = "98454664-9f7d-4d95-a9ce-f37356f5e65a" ; CrispClient.plugin.subscribeWebsiteToPlugin(websiteID, pluginID); Unsubscribe Plugin From Website [ user ]: Reference CrispClient.plugin.unsubscribePluginFromWebsite(websiteID, pluginID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; CrispClient.plugin.unsubscribePluginFromWebsite(websiteID, pluginID); Get Subscription Settings [ user , plugin ]: Reference CrispClient.plugin.getSubscriptionSettings(websiteID, pluginID) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; CrispClient.plugin.getSubscriptionSettings(websiteID, pluginID); Save Subscription Settings [ user , plugin ]: Reference CrispClient.plugin.saveSubscriptionSettings(websiteID, pluginID, settings) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; var settings = { "chatbox" : { "25" : "#bbbbbb" } }; CrispClient.plugin.saveSubscriptionSettings(websiteID, pluginID, settings); Update Subscription Settings [ user , plugin ]: Reference CrispClient.plugin.updateSubscriptionSettings(websiteID, pluginID, settings) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; var settings = { "chatbox" : { "25" : "#bbbbbb" } }; CrispClient.plugin.updateSubscriptionSettings(websiteID, pluginID, settings); Forward Plugin Payload To Channel [ user , plugin ]: Reference CrispClient.plugin.forwardPluginPayloadToChannel(websiteID, pluginID, payload) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; var payload = { "namespace" : "bot:step" , "payload" : { "step" : 1 } }; CrispClient.plugin.forwardPluginPayloadToChannel(websiteID, pluginID, payload); Dispatch Plugin Event [ user , plugin ]: Reference CrispClient.plugin.dispatchPluginEvent(websiteID, pluginID, payload) See Example var websiteID = "8c842203-7ed8-4e29-a608-7cf78a7d2fcc" ; var pluginID = "c64f3595-adee-425a-8d3a-89d47f7ed6bb" ; var payload = { "name" : "bot-is-running" , "data" : { "bot" : "Sales" , "email" : "valerian@crisp.chat" } }; CrispClient.plugin.dispatchPluginEvent(websiteID, pluginID, payload);



Media

Media Animation List Animation Medias [ user ]: Reference CrispClient.media.listAnimationMedias(pageNumber, listID, searchQuery) See Example var listID = "f7fb43da-1cd8-49c1-ade0-9f5b71d034e3" ; var pageNumber = 1 ; CrispClient.media.listAnimationMedias(pageNumber, listID, searchQuery);



Bucket

Bucket URL Generate Bucket URL [ user , plugin ]: Reference CrispClient.bucket.generateBucketURL(data) See Example CrispClient.bucket.generateBucketURL(data);



Realtime Events

You can bind to realtime events from Crisp, in order to get notified of incoming messages and updates in websites.

You won't receive any event if you don't explicitly subscribe to realtime events using CrispClient.on() , as the library doesn't connect to the realtime backend automatically.

Available events are listed below: