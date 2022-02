Correios Node.js

Módulo de Node.js que utilizar a API SOAP dos Correios para calcular frete de envio e buscar endereço pelo CEP. API dos Correios

Como instalar

npm install node-correios --save

Como utilizar o calculo de frete

Para a ver a lista de parâmetros aceitos em args , acesse Métodos

let Correios = require ( 'node-correios' ); let correios = new Correios(); let args = {} correios.calcPreco(args) .then( result => { console .log(result); }) .catch( error => { console .log(error); });

Respostas

Com sucesso:

[{ Codigo : 40010 , Valor : '23,30' , ValorMaoPropria : '0,00' , ValorAvisoRecebimento : '0,00' , ValorValorDeclarado : '0,00' , Erro : '0' , MsgErro : {} }]

Com erro:

[{ Codigo : 40215 , Valor : '0' , ValorMaoPropria : '0' , ValorAvisoRecebimento : '0' , ValorValorDeclarado : '0' , Erro : '008' , MsgErro : 'Serviço indisponível para o trecho informado.' , ValorSemAdicionais : '0' }]

Para consultar mais de um serviço na mesma requisição, basta passar vários códigos de serviço, separados por vírgula, para o parâmetro nCdServico (ver descrição dos parâmetros abaixo). Neste caso, o array da resposta conterá um objeto por cada código informado, sendo que alguns podem apresentar erro e outros podem ter tido sucesso.

let args = { nCdServico : '40010,41106,40215' , } correios.calcPreco(args) .then( result => { console .log(result); }) .catch( error => { console .log(error) });

[{ Codigo : 40010 , Valor : '24,10' , ValorMaoPropria : '0,00' , ValorAvisoRecebimento : '0,00' , ValorValorDeclarado : '0,00' , Erro : {}, MsgErro : {}, ValorSemAdicionais : '24,10' },{ Codigo : 41106 , Valor : '16,80' , ValorMaoPropria : '0,00' , ValorAvisoRecebimento : '0,00' , ValorValorDeclarado : '0,00' , Erro : {}, MsgErro : {}, ValorSemAdicionais : '16,80' },{ Codigo : 40215 , Valor : '0' , ValorMaoPropria : '0' , ValorAvisoRecebimento : '0' , ValorValorDeclarado : '0' , Erro : '008' , MsgErro : 'Serviço indisponível para o trecho informado.' , ValorSemAdicionais : '0' }]

Métodos

Os métodos implementados são: calcPreco e calcPrecoPrazo

Para executar o comando tem que enviar os campos obrigatórios. Para mais detalhes e informações veja o PDF da API dos correios

Obrigatórios

nCdServico - String Código do serviço: 04014 = SEDEX à vista 04065 = SEDEX à vista pagamento na entrega 04510 = PAC à vista 04707 = PAC à vista pagamento na entrega 40169 = SEDEX12 ( à vista e a faturar) 40215 = SEDEX 10 (à vista e a faturar) 40290 = SEDEX Hoje Varejo

sCepOrigem - String CEP de Origem sem hífen. Exemplo: 05311900

sCepDestino - String CEP de Destino sem hífen

nVlPeso - String Peso da encomenda, incluindo sua embalagem. O peso deve ser informado em quilogramas. Se o formato for Envelope, o valor máximo permitido será 1 kg

nCdFormato - Inteiro Formato da encomenda (incluindo embalagem) 1 = Formato caixa/pacote 2 = Formato rolo/prisma 3 = Envelope

nVlComprimento - Decimal Comprimento da encomenda (incluindo embalagem), em centímetros

nVlAltura - Decimal Altura da encomenda (incluindo embalagem), em centímetros. Se o formato for envelope, informar zero (0)

nVlLargura - Decimal Largura da encomenda (incluindo embalagem), em centímetros

nVlDiametro - Decimal Diâmetro da encomenda (incluindo embalagem), em centímetros

Não obrigatórios

nCdEmpresa - String Seu código administrativo junto à ECT. O código está disponível no corpo do contrato firmado com os Correios

sDsSenha - String Senha para acesso ao serviço, associada ao seu código administrativo. A senha inicial corresponde aos 8 primeiros dígitos do CNPJ informado no contrato

sCdMaoPropria - String Indica se a encomenda será entregue com o serviço adicional mão própria S = sim N = não PADRÃO



nVlValorDeclarado - Decimal Indica se a encomenda será entregue com o serviço adicional valor declarado. Neste campo deve ser apresentado o valor declarado desejado, em Reais

sCdAvisoRecebimento - String Indica se a encomenda será entregue com o serviço adicional de aviso de recebimento S = sim N = não PADRÃO



Como utilizar a buscar por CEP

let Correios = require ( 'node-correios' ); let correios = new Correios(); correios.consultaCEP({ cep : '00000000' }) .then( result => { console .log(result); }) .catch( error => { console .log(error); });

Resposta

{ bairro : 'Ipanema' , cep : '22421030' , localidade : 'Rio de Janeiro' , logradouro : 'Rua Redentor' , uf : 'RJ' }

Testes unitários

Para rodas os testes unitários:

npm test

Autor

Licença

Veja LICENSE.txt