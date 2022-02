node-cidr is a Javascript library that makes it easy to manipulate IPs and Subnets. Currently only IPv4 is supported, but IPv6 support is planned for a future release.

«Const» invalidChars

● invalidChars: RegExp = /^.?(?=[\^#%&$*:<>\?\/{|}[a-zA-Z]).$/

Defined in index.ts:3

«Const» address

► address(ip: string ): string

Defined in index.ts:155

Parameters:

Param Type Description ip string -

Returns: string

«Const» broadcast

► broadcast(cidr: string ): string

Defined in index.ts:175

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string

«Const» cidrCommonCidr

► cidrCommonCidr(cidrs: string []): string

Defined in index.ts:166

Parameters:

Param Type Description cidrs string [] -

Returns: string

«Const» count

► count(cidr: string ): number

Defined in index.ts:190

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: number

«Const» includes

► includes(cidr: string , ip: string ): boolean

Defined in index.ts:240

Parameters:

Param Type Description cidr string - ip string -

Returns: boolean

«Const» intCommonCidr

► intCommonCidr(ips: number []): string

Defined in index.ts:5

Parameters:

Param Type Description ips number [] -

Returns: string

«Const» ipCommonCidr

► ipCommonCidr(ips: string []): string

Defined in index.ts:57

Parameters:

Param Type Description ips string [] -

Returns: string

«Const» ips

► ips(cidr: string ): string []

Defined in index.ts:229

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string []

«Const» mask

► mask(ip: string ): number

Defined in index.ts:157

Parameters:

Param Type Description ip string -

Returns: number

«Const» max

► max(cidr: string ): string

Defined in index.ts:184

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string

«Const» min

► min(cidr: string ): string

Defined in index.ts:177

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string

«Const» netmask

► netmask(cidr: string ): string

Defined in index.ts:172

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string

«Const» next

► next(ip: string ): string

Defined in index.ts:111

Returns the next adjacent address.

Parameters:

Param Type Description ip string -

Returns: string

«Const» nextCidr

► nextCidr(cidr: string ): string

Defined in index.ts:245

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string

«Const» padLeft

► padLeft(input: string , char: string , min: number ): string

Defined in index.ts:26

Parameters:

Param Type Description input string - char string - min number -

Returns: string

«Const» previous

► previous(ip: string ): string

Defined in index.ts:117

Returns the previous adjacent address.

Parameters:

Param Type Description ip string -

Returns: string

«Const» previousCidr

► previousCidr(cidr: string ): string

Defined in index.ts:248

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string

«Const» random

► random(cidr: string ): string

Defined in index.ts:251

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string

«Const» reverse

► reverse(ip: string ⎮ number ): string

Defined in index.ts:73

Returns the reverse lookup hostname for the address.

Parameters:

Param Type Description ip string ⎮ number -

Returns: string

«Const» subnets

► subnets(cidr: string , subMask: number , limit: number ): string []

Defined in index.ts:206

Parameters:

Param Type Description cidr string - subMask number - limit number -

Returns: string []

«Const» toBinary

► toBinary(ip: string ⎮ number ): string

Defined in index.ts:84

Returns the binary representation of the address, in string form.

Parameters:

Param Type Description ip string ⎮ number -

Returns: string

«Const» toCidr

► toCidr(ip: string ⎮ number ): string

Defined in index.ts:119

Parameters:

Param Type Description ip string ⎮ number -

Returns: string

«Const» toHex

► toHex(ip: string ⎮ number ): string

Defined in index.ts:97

Provides the hex value of the address.

Parameters:

Param Type Description ip string ⎮ number -

Returns: string

«Const» toInt

► toInt(ipAddress: string ): number

Defined in index.ts:35

Parameters:

Param Type Description ipAddress string -

Returns: number

«Const» toIntRange

► toIntRange(cidr: string ): number []

Defined in index.ts:159

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: number []

«Const» toOctets

► toOctets(input: string ⎮ number ): number []

Defined in index.ts:62

Parameters:

Param Type Description input string ⎮ number -

Returns: number []

«Const» toRange

► toRange(cidr: string ): string []

Defined in index.ts:164

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string []

«Const» toString

► toString(ipInt: number ): string

Defined in index.ts:43

Parameters:

Param Type Description ipInt number -

Returns: string

«Const» usable

► usable(cidr: string ): string []

Defined in index.ts:192

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string []

► validateCidr(cidr: string ): string ⎮ null

Defined in index.ts:256

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string ⎮ null

► validateIp(ip: string ): string ⎮ null

Defined in index.ts:126

Parameters:

Param Type Description ip string -

Returns: string ⎮ null

«Const» wildcardmask

► wildcardmask(cidr: string ): string

Defined in index.ts:203

Parameters:

Param Type Description cidr string -

Returns: string

Object literal: cidr

address

● address: address

Defined in index.ts:287

broadcast

● broadcast: broadcast

Defined in index.ts:280

commonCidr

● commonCidr: cidrCommonCidr = cidrCommonCidr

Defined in index.ts:274

count

● count: count

Defined in index.ts:277

includes

● includes: includes

Defined in index.ts:283

ips

● ips: ips

Defined in index.ts:282

mask

● mask: mask

Defined in index.ts:288

max

● max: max

Defined in index.ts:275

min

● min: min

Defined in index.ts:276

netmask

● netmask: netmask

Defined in index.ts:278

next

● next: nextCidr = nextCidr

Defined in index.ts:285

previous

● previous: previousCidr = previousCidr

Defined in index.ts:286

random

● random: random

Defined in index.ts:284

subnets

● subnets: subnets

Defined in index.ts:281

toIntRange

● toIntRange: toIntRange

Defined in index.ts:273

toRange

● toRange: toRange

Defined in index.ts:271

usable

● usable: usable

Defined in index.ts:272

● validate: validateCidr = validateCidr

Defined in index.ts:289

wildcardmask

● wildcardmask: wildcardmask

Defined in index.ts:279

Object literal: ip

commonCidr

● commonCidr: ipCommonCidr = ipCommonCidr

Defined in index.ts:142

next

● next: next

Defined in index.ts:148

previous

● previous: previous

Defined in index.ts:147

reverse

● reverse: reverse

Defined in index.ts:146

toBinary

● toBinary: toBinary

Defined in index.ts:145

toCidr

● toCidr: toCidr

Defined in index.ts:149

toHex

● toHex: toHex

Defined in index.ts:143

toInt

● toInt: toInt

Defined in index.ts:140

toOctets

● toOctets: toOctets

Defined in index.ts:144

toString

● toString: toString

Defined in index.ts:141

● validate: validateIp = validateIp

Defined in index.ts:150