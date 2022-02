A fork of node-canvas-with-twemoji with Discord emoji support. This is a module that is able to draw emoji on node-canvas.

Installation

npm install node-canvas-with-twemoji-and-discord-emoji

npm

Quick Example

const { createCanvas } = require ( 'canvas' ); const { fillTextWithTwemoji } = require ( 'node-canvas-with-twemoji-and-discord-emoji' ); async function main ( ) { const canvas = createCanvas( 200 , 200 ); const context = canvas.getContext( '2d' ); context.fillStyle = '#000000' ; context.font = '30px Arial' ; await fillTextWithTwemoji(context, 'emoji 😉 discord emoji <:id:name>' , 100 , 100 ); } main();

Dependencies

Licence

Copyright (c) 2020-2021 cagpie / Shun Kobayashi cagpie@gmail.com

Code licensed under the MIT License: http://opensource.org/licenses/MIT