Supports
JavaScript,
PHP,
Dart,
Lua and
Python generators.
Live demo with async locales
yarn add node-blockly
Node.js
All generators
var Blockly = require('node-blockly');
Or you may use standalone generators to decrease memory usage
var Blockly = require('node-blockly/lua');
Browser
All generators
var Blockly = require('node-blockly/browser');
Node.js
var Blockly = require('node-blockly');
var xmlText = `<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<block type="variables_set">
<field name="VAR">blockly</field>
<value name="VALUE">
<block type="text">
<field name="TEXT">Hello Node.js!</field>
</block>
</value>
</block>
</xml>`;
try {
var xml = Blockly.Xml.textToDom(xmlText);
}
catch (e) {
console.log(e);
return
}
var workspace = new Blockly.Workspace();
Blockly.Xml.domToWorkspace(xml, workspace);
var code = Blockly.JavaScript.workspaceToCode(workspace);
console.log(code)
Compiled result
var blockly;
blockly = 'Hello Node.js!';
Browser
import Blockly from 'node-blockly/browser';
import De from 'node-blockly/lib/i18n/de';
Blockly.setLocale(De)
Dynamic imports also works but Blockly doesn't re-render workspace. You must re-render it manually after locale loaded