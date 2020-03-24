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node-blockly

by Eugene Formanenko
1.2.8 (see all)

Blockly for Node.js and Browser via CommonJS module

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

573

GitHub Stars

125

Maintenance

Last Commit

2yrs ago

Contributors

6

Package

Dependencies

2

License

ISC

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Blockly for Node.js and Browser via CommonJS module

Build

Supports JavaScript, PHP, Dart, Lua and Python generators.

Live demo with async locales

Install

yarn add node-blockly

Usage

Node.js

All generators

var Blockly = require('node-blockly');

Or you may use standalone generators to decrease memory usage

var Blockly = require('node-blockly/lua');

Browser

All generators

var Blockly = require('node-blockly/browser');

Example

Node.js

var Blockly = require('node-blockly');

var xmlText = `<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <block type="variables_set">
            <field name="VAR">blockly</field>
            <value name="VALUE">
                <block type="text">
                    <field name="TEXT">Hello Node.js!</field>
                </block>
            </value>
        </block>
    </xml>`;

try {
    var xml = Blockly.Xml.textToDom(xmlText);
}
catch (e) {
    console.log(e);
    return
}

var workspace = new Blockly.Workspace();
Blockly.Xml.domToWorkspace(xml, workspace);
var code = Blockly.JavaScript.workspaceToCode(workspace);

console.log(code)

Compiled result

var blockly; 

blockly = 'Hello Node.js!';

Browser

Live demo (source)

Internationalization

import Blockly from 'node-blockly/browser';
import De from 'node-blockly/lib/i18n/de';
Blockly.setLocale(De)

Dynamic imports also works but Blockly doesn't re-render workspace. You must re-render it manually after locale loaded

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Hard to Use0
Slow0
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