Blockly for Node.js and Browser via CommonJS module

Supports JavaScript , PHP , Dart , Lua and Python generators.

Live demo with async locales

Install

yarn add node-blockly

Usage

Node.js

All generators

var Blockly = require ( 'node-blockly' );

Or you may use standalone generators to decrease memory usage

var Blockly = require ( 'node-blockly/lua' );

Browser

All generators

var Blockly = require ( 'node-blockly/browser' );

Example

Node.js

var Blockly = require ( 'node-blockly' ); var xmlText = `<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="variables_set"> <field name="VAR">blockly</field> <value name="VALUE"> <block type="text"> <field name="TEXT">Hello Node.js!</field> </block> </value> </block> </xml>` ; try { var xml = Blockly.Xml.textToDom(xmlText); } catch (e) { console .log(e); return } var workspace = new Blockly.Workspace(); Blockly.Xml.domToWorkspace(xml, workspace); var code = Blockly.JavaScript.workspaceToCode(workspace); console .log(code)

Compiled result

var blockly; blockly = 'Hello Node.js!' ;

Browser

Live demo (source)

Internationalization

import Blockly from 'node-blockly/browser' ; import De from 'node-blockly/lib/i18n/de' ; Blockly.setLocale(De)

Dynamic imports also works but Blockly doesn't re-render workspace. You must re-render it manually after locale loaded