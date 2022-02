For an international version of this document, follow this link.

NodeAtlas est un framework Web MVC(2) côté serveur vous permettant de créer des sites évolutifs, conformes au W3C et bonnes pratiques SEO. Il permet de faire tourner des pages localisables et indexables ou de créer des maquettes HTML uniquement avec des vues. Cependant, en activant les contrôleurs, vous pourrez développer de puissantes applications web orientées données et composants ou orientés service avec des fonctionalités modernes et temps réel !

NodeAtlas c'est :

La porte d'entrée aux développeurs front-end dans le monde de Node.js.

Du tout JavaScript ; pour les débutants venant des mondes PHP (Laravel) / Ruby (Rails) / Python (Django) / .NET / Java ou pour les experts JS.

De l'évolutivité avec : des vues sans se préoccuper des contrôleurs, la prise en main progressive de contrôleurs et points d'ancrage, de l'internationalisation (i18n) et de la localisations (l10n) rapide, la puissance d'Express (serveur web) et Socket.IO (échange client-serveur temps réel) pré-configuré, simple et ajustable, les préprocesseurs EJS, Pug, Less et Stylus embarqués et prêt à l'emploi, des outils interne de génération HTML sans serveur ou d'empaquetage, minifications, offuscations, optimisations de CSS et JS, des parties cliente/serveur adaptables pour de l'isomorphisme et du rendu côté serveur avec des outils de votre choix comme Vue ou React, ou encore ; de la manipulation de DOM côté serveur, du debug serveur dans le navigateur, de l'HTTPs facile à mettre en place.

De la combinaison d'instance NodeAtlas pour des architectures basés sur le service comme l'utilisation sous forme d'API REST,

Tous les modules npm, middleware Express/Socket.IO, des plugins utilisables (sessions, bases de données SQL/NoSQL, répartition de charge, proxy, développement à chaud).

Un guide pas à pas français et international, avec un support communautaire sur Gitter (Chat) FR/EN.

Des passionnés de web et de JavaScript <3 !

Et peut-être bientôt vous ?

Test rapide

Installer

npm install -g node-atlas

puis essayer un site standard NodeAtlas avec l'aide du README.md

node-atlas --create hello-world

ou essayer un site Vue + NodeAtlas avec rendu côté serveur avec l'aide du README.md

node-atlas --create hello-vue

Explication d'utilisation

Étape 1 - Installation

Installer NodeAtlas avec l'une des deux méthodes suivantes :

npm install node-atlas recommandée pour une utilisation en tant qu'API.

recommandée pour une utilisation en tant qu'API. npm install -g node-atlas recommandée pour une utilisation à la ligne de commande.

Étape 2 - Configuration

Créer un fichier webconfig.json et ses fichiers de dépendances pour configurer votre site.

website.json exemple pour le développement :

{ "languageCode" : "en-gb" , "pageNotFound" : "/page-404/" , "view" : "common.htm" , "variation" : "common.json" , "controller" : "common.js" , "post" : false , "bundles" : "bundles.json" , "htmlGenerationBeforeResponse" : true , "cssBundlingBeforeResponse" : true , "jsBundlingBeforeResponse" : true , "enableLess" : true , "routes" : "route.json" }

website.prod.json exemple pour la production :

{ "httpPort" : 7777 , "urlPort" : 80 , "httpSecure" : "security/server" , "urlHostname" : "www.my-website.com" , "urlRelativeSubPath" : "example" , "languageCode" : "en-gb" , "pageNotFound" : "/page-404/" , "view" : "common.htm" , "variation" : "common.json" , "controller" : "common.js" , "post" : false , "routes" : "route.json" }

routes.json exemple :

{ "home" : { "url" : "/" , "output" : "home.html" , "view" : "home.htm" , "variation" : "home.json" , "controller" : "home.js" }, "presentation" : { "url" : "/presentation/" , "output" : "presentation.html" , "view" : "default.htm" , "variation" : "presentation.json" }, "members" : { "url" : "/members/" , "output" : "members.html" , "view" : "members.htm" , "variation" : "members.json" , "controller" : "members.js" }, "memberV2" : { "url" : "/members/:member/" , "output" : "members/bob.html" , "view" : "member.htm" , "variation" : "member.json" , "controller" : "member.js" }, "member" : { "url" : "/members-profile/:member/" , "redirect" : "/members/:member/" , "statusCode" : 301 }, "contact-us" : { "url" : "/contact-us/" , "output" : "contact-us.html" , "view" : "contact-us.htm" , "variation" : "contact-us.json" , "controller" : "contact-us.js" , "post" : true }, "home-fr-fr" : { "url" : "/francais/" , "output" : "francais/bienvenue.html" , "view" : "home.htm" , "variation" : "home.json" , "controller" : "home.js" , "languageCode" : "fr-fr" }, "presentation-fr-fr" : { "url" : "/francais/presentation/" , "output" : "francais/presentation.html" , "view" : "default.htm" , "variation" : "presentation.json" , "languageCode" : "fr-fr" }, "members-fr-fr" : { "url" : "/francais/membres/" , "output" : "francais/members.html" , "view" : "members.htm" , "variation" : "members.json" , "controller" : "members.js" , "languageCode" : "fr-fr" }, "memberV2-fr-fr" : { "url" : "/francais/membres/:member/" , "output" : "francais/members/bob.html" , "view" : "member.htm" , "variation" : "member.json" , "controller" : "member.js" , "languageCode" : "fr-fr" }, "member-fr-fr" : { "url" : "/profile-de-membres/:member/" , "redirect" : "/membres/:member/" , "statusCode" : 301 }, "contact-us-fr-fr" : { "url" : "/francais/contactez-nous/" , "output" : "francais/contactez-nous.html" , "view" : "contact-us.htm" , "variation" : "contact-us.json" , "languageCode" : "fr-fr" , "controller" : "contact-us.js" , "post" : true }, "error-fr-fr" : { "url" : "/francais/*" , "output" : "francais/page-404.html" , "view" : "default.htm" , "variation" : "page-404.json" , "languageCode" : "fr-fr" , "statusCode" : 404 }, "error" : { "url" : "/page-404/" , "output" : "page-404.html" , "view" : "default.htm" , "variation" : "page-404.json" , "statusCode" : 404 } }

autres fichiers...

Étape 3 - Création

Créer des fichiers pour développer votre site !

Structure de dossier NodeAtlas par défaut:

my-website/ ├─ node_modules/ ⤆ Tous les modules Node.js pour votre application. │ └─ node-atlas/ │ ┊┉ │ ├─ assets/ ⤆ Tous les fichiers publiques peuvent être accédés en HTTP(s) sans route specifique définie. │ ├─ javascripts/ │ │ ┊┉ │ │ │ ├─ stylesheets/ │ │ ┊┉ │ │ │ ├─ media/ │ │ ┊┉ │ │ │ ┊┉ │ ├─ views/ ⤆ La partie vue avec chaque type de vue pour le rendu. │ ├─ common.htm │ ├─ home.htm │ ├─ default .htm │ ┊┉ │ └─ partials/ ⤆ Toutes les vues réutilisables. │ ├─ header .htm │ ├─ footer.htm │ ┊┉ │ ├─ variations/ ⤆ Tous les fichiers pour le remplissage de contenu avec `en-gb` par défaut… │ ├─ common.json │ ├─ home.json │ ┊┉ │ │ │ └─ fr-fr/ ⤆ …et également le `fr-fr`. │ ├─ common.json │ ├─ home.json │ ┊┉ │ ├─ controllers/ ⤆ La partie contrôleur pour manipuler la vue, la variation et les modèles avec les bases de données ou les paramètres d 'url. │ ├─ common.js │ ├─ home.js │ ┊┉ │ ├─ modules/ ⤆ Tous les modules internes. │ ├─ form-contact-us.js │ ┊┉ │ ├─ models/ ⤆ La partie modèle avec des fichiers de modèle utilisés par les contrôleurs pour remplir les vues. │ ┊┉ │ ├─ serverless/ ⤆ Toutes les maquettes HTML générées et utilisables par les Back-end avec autre chose que Node.js. │ ┊┉ │ ├─ server.js ⤆ Fichier utilisé pour faire tourner et configurer NodeAtlas pour une utilisation sous forme d' API. ├─ webconfig.json ⤆ Fichier utilisé pour faire tourner le site sur localhost pour le développement. ├─ webconfig.prod.json ⤆ Fichier utilisé pour faire tourner le site sur le net pour la production. ├─ routes.json ⤆ Fichier utilisé par "webconfig.json" et "webconfig.prod.json" pour définir les routes. ┊┉ ├─ webconfig.prod.en-gb.json ⤆ Fichier exemple utilisé pour faire tourner uniquement les routes `en-gb` sur un port… ├─ routes.en-gb.json ⤆ …avec le fichier de route anglais… ├─ webconfig.prod.fr-fr.json ⤆ …et faire tourner les routes `fr-fr` sur un autre port… ├─ routes.fr-fr.json ⤆ …avec le fichier de route français. ┊┉

Étape 4 - Lancement !

Lancer NodeAtlas depuis le dossier my-website dans votre environnement de développement :

avec un fichier server.js :

node server .js

avec la CLI :

pour générer les assets :

node-atlas

Lancer NodeAtlas dans votre environnement de production :

en standard:

node-atlas --path /var/www/my-website/ --webconfig webconfig .prod .json

avec Forever:

forever start /usr/ local /lib/node_modules/node-atlas/

