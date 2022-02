一个用 Node.js 实现的 windows 上的 ADODB 协议。

安装

ES6

; const ADODB = require ( 'node-adodb' ); const connection = ADODB.open( 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=node-adodb.mdb;' ); connection .transaction([ `INSERT INTO Users(UserId, UserName, UserSex, UserBirthday, UserMarried) VALUES (10, "Tom", "Male", "1981/5/10", 0);` , `INSERT INTO Users(UserId, UserName, UserSex, UserBirthday, UserMarried) VALUES (11, "Brenda", "Female", "2001/1/11", 0);` , `INSERT INTO Users(UserId, UserName, UserSex, UserBirthday, UserMarried) VALUES (10, "Bill", "Male", "1991/3/9", 0);` ]) .then( data => { console .log( "我们不会到达,因为生成了重复的ID。遇到错误时,请勿插入任何记录。" ); }) .catch( error => { console .error(error); }); connection .execute( 'INSERT INTO Users(UserName, UserSex, UserAge) VALUES ("Newton", "Male", 25)' ) .then( data => { console .log( JSON .stringify(data, null , 2 )); }) .catch( error => { console .error(error); }); connection .execute( 'INSERT INTO Users(UserName, UserSex, UserAge) VALUES ("Newton", "Male", 25)' , 'SELECT @@Identity AS id' ) .then( data => { console .log( JSON .stringify(data, null , 2 )); }) .catch( error => { console .error(error); }); connection .query( 'SELECT * FROM Users' ) .then( data => { console .log( JSON .stringify(data, null , 2 )); }) .catch( error => { console .error(error); }); connection .schema( 20 ) .then( schema => { console .log( JSON .stringify(schema, null , 2 )); }) .catch( error => { console .error(error); });

ES7 async/await

; const ADODB = require ( 'node-adodb' ); const connection = ADODB.open( 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=node-adodb.mdb;' ); async function query ( ) { try { const users = await connection.query( 'SELECT * FROM Users' ); console .log( JSON .stringify(users, null , 2 )); } catch (error) { console .error(error); } } query();

ADODB.open(connection[, x64]): ADODB

初始化数据库链接参数。

ADODB.query(sql): Promise

执行有返回值的 SQL 语句。

ADODB.execute(sql[, scalar]): Promise

执行无返回值或者带更新统计的的 SQL 语句。

ADODB.transaction(sql[]): Promise

执行多个SQL语句作为事务。

ADODB.schema(type[, criteria][, id]): Promise

设置环境变量 DEBUG=ADODB 。参考: debug

该类库理论支持 Windows 平台下所有支持 ADODB 连接的数据库,只需要更改数据库连接字符串即可实现操作!

数据库连接字符串: Access 2000-2003 (*.mdb): Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=node-adodb.mdb;

Access > 2007 (*.accdb): Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=adodb.accdb;Persist Security Info=False; 或者 Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.15.0;Data Source=adodb.accdb;Persist Security Info=False;

该类库需要系统支持 Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 或者 Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 ,对于 Windows XP SP2 以上系统默认支持 Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ,其它需要自己安装支持! 推荐使用 Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 ,获取地址: Microsoft.ACE.OLEDB.12.0

Electron

如果你想在 ASAR 包中运行这个模块,你需要做一些修改。

从 asar 包中排除 adodb.js (使用 electron-builder , 可以配置 extraResources 将制定文件排除在外)

"extraResources" : [ { "from" : "./node_modules/node-adodb/lib/adodb.js" , "to" : "adodb.js" } ]

告诉 asar 从哪里运行 adodb.js (可以将配置写在 Electron 的 main.js 文件中)