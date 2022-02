Node.js ABI

Get the Node ABI for a given target and runtime, and vice versa.

Installation

npm install node-abi

Usage

const nodeAbi = require ( 'node-abi' ) nodeAbi.getAbi( '7.2.0' , 'node' ) nodeAbi.getAbi( '1.4.10' , 'electron' ) nodeAbi.getTarget( '51' , 'node' ) nodeAbi.getTarget( '50' , 'electron' ) nodeAbi.allTargets nodeAbi.deprecatedTargets nodeAbi.supportedTargets nodeAbi.additionalTargets nodeAbi.futureTargets

References