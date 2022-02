Node ab testing

Automatically benchmarking the performance of HTTP services.

How it works

Ab testing tool to check the performance of an HTTP service. 100 more GET request will be increased per second. It will not increase more request if there are more than 10 request not returned. It will stop when there are less than 99% request return successful.

The requests number per increase round and the time of each round can be changed by user.

sudo npm install node-ab -g

nab [URL] [--increase 100 ] [--milliseconds 1 ] [--help] [--verbose] nab --help Usage: nab <URL> [--increase 100 ] [--milliseconds 1 ] [--help] [--verbose] Samples: nab http://192.168.1.66 nab http://localhost nab http://localhost:4000 --increase 200 nab http://localhost:4000 -i 200 nab http://localhost:4000 --milliseconds 1500 nab http://localhost:4000 --milliseconds 1500 --verbose nab http://localhost:4000 -m 1500 nab http://localhost:4000 -m 1500 -v nab --help nab -h

nab http: Request number : 200 Return number : 200 QPS: 66 Traffic: 32 KB per second Request number : 800 Return number : 800 QPS: 133 Traffic: 65 KB per second Request number : 1700 Return number : 1700 QPS: 188 Traffic: 92 KB per second Request number : 2900 Return number : 2900 QPS: 241 Traffic: 117 KB per second Request number : 4400 Return number : 4400 QPS: 293 Traffic: 143 KB per second Request number : 6200 Return number : 6200 QPS: 344 Traffic: 168 KB per second Request number : 8300 Return number : 8300 QPS: 394 Traffic: 192 KB per second Request number : 10700 Return number : 10700 QPS: 445 Traffic: 217 KB per second Request number : 13400 Return number : 13400 QPS: 495 Traffic: 242 KB per second Request number : 16400 Return number : 16366 QPS: 545 Traffic: 266 KB per second Request number : 16400 Return number : 16366 QPS: 495 Traffic: 241 KB per second Request number : 16400 Return number : 16366 QPS: 454 Traffic: 221 KB per second Request number : 16400 Return number : 16366 QPS: 419 Traffic: 204 KB per second Request number : 16400 Return number : 16366 QPS: 389 Traffic: 190 KB per second Request number : 18400 Return number : 18268 QPS: 405 Traffic: 198 KB per second Request number : 21400 Return number : 21009 QPS: 437 Traffic: 213 KB per second

Development

git clone git @github .com:doubaokun/node-ab.git npm install -d

Start a sample http service at http://127.0.0.1:4000/test

node sample/app.js

Start testing the sample http service